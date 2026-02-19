Revelan causa de muerte del actor Peter Greene, villano en ‘La Máscara’ (20:00 h)

Oaxaca de Juárez. 18 de febrero. Médicos forenses revelaron la causa de muerte de Peter Greene, actor en ‘La Máscara’ y ‘Pulp Fiction’, quien falleció en diciembre pasado.

Este miércoles 17 de febrero la Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York reveló la causa de muerte del actor que tenía 60 años de edad y quien perdió la vida el pasado 12 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la información de los forenses, Peter Greene murió debido a una herida en la axila izquierda debido a un impacto de bala que dejó lesionada la arteria braquial y esto provocó una hemorragia profusa.

El médico forense que practicó la necropsia determinó que Greene murió accidentalmente tras accionar un arma de fuego. “Causa de la muerte: Herida de bala en la axila izquierda con lesión de la arteria braquial”, indicó.

Cabe recordar que al actor de ‘Pulp Fiction’ lo descubrieron sin vida dentro de su apartamento en el Lower East Side de Manhattan el 12 de diciembre de 2025, no sería hasta casi dos meses después que se reveló la causa de su muerte.

Años anteriores, Greene confesó sus luchas que sostuvo contra las adicciones, aunque, según se informa, había estado sobrio durante al menos un par de años en el momento de su fallecimiento.

Él era Peter Greene

Peter Greene, quien nació en Montclair, Nueva Jersey, en octubre de 1965, se ganó el reconocimiento del público y la crítica por su capacidad para interpretar personajes intensos y complejos. Su aparición en ‘Pulp Fiction’ (1994), dirigida por Quentin Tarantino, lo colocó en el radar internacional, mientras que su participación en ‘La Máscara’ (1994) lo acercó a audiencias masivas.

A lo largo de su carrera, Greene se especializó en papeles de villanos, criminales y figuras marginales, aportando una presencia física y emocional que lo distinguió dentro de la industria cinematográfica.

Su estilo interpretativo y sus elecciones de personajes le permitieron construir una carrera singular, alejada de los estereotipos tradicionales de protagonistas de Hollywood.

En lo que respecta a su vida personal, se sabe que Greene luchó contra la adicción a la heroína y la cocaína en la década de 1990.

24 Horas/Foto:AFP

