Mejora Gobernador de Oaxaca movilidad de más de 14 mil habitantes de Zimatlán de Álvarez con pavimentación de avenida Del Ferrocarril (15:00 h)

Zimatlán de Álvarez, Oax. 12 de febrero.A fin de facilitar la movilidad de más de 14 mil habitantes, el Gobernador Salomón Jara Cruz inauguró la pavimentación con concreto hidráulico en la avenida Del Ferrocarril, en el tramo del kilómetro 0+052 al 0+420, de la cabecera municipal de Zimatlán de Álvarez.

El Mandatario estatal refirió que esta obra, en la que se aplicaron aproximadamente 15 millones de pesos, garantiza que estudiantes lleguen a sus escuelas con mayor seguridad, las y los comerciantes y productores trasladen su mercancía de manera eficiente y la ciudadanía cuente con infraestructura digna.

“Hoy estamos haciendo lo que nunca antes se hacía en Oaxaca, llevando obras, recursos públicos donde realmente se necesitan y atendiendo las prioridades del pueblo. Cada peso invertido debe traducirse en bienestar y progreso”, refirió.

En esta zona, actualmente se ejecutan más de 11 obras, entre ellas: un camino que va al municipio de San Pedro Apóstol, la ampliación de la red de agua potable en el Barrio San Juan, Zimatlán de Álvarez y restauración del templo San Lorenzo Mártir.

El titular de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones (SIC), Carlos Vichido Hernández detalló que se intervinieron 368 metros lineales con un ancho promedio de 21.92 metros; en el trazo y nivelación del terraplén, corte y construcción de la vialidad con concreto hidráulico de 20 centímetros de espesor, guarniciones de concreto, así como en el señalamiento horizontal con pintura.

“El trabajo de territorio que realiza de manera permanente el Gobernador, le permite tomar nota de las necesidades apremiantes de las comunidades oaxaqueñas y dar respuesta contundente. Se trabaja en municipios de las ocho regiones del estado, que transforman y mejoran las condiciones de vida de las familias”, concluyó.

