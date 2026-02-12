Gobierno rescató al municipio de Santa Lucía del Camino de una deuda por 10 mdp contraída por Dante Montaño: Sefin (15:03 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de febrero. El secretario de Finanzas de Oaxaca aseguró durante su comparecencia sobre la glosa del Tercer Informe de Gobierno ante los diputados de la LXVI Legislatura que la Administración de Salomón Jara Cruz ha tenido que pagar deudas municipales por un monto superior a los 400 millones de pesos.

Expresó que son varios los Ayuntamientos que dejaron deudas en administraciones anteriores, entre los cuáles, se encuentra el municipio de Santa Lucía del Camino, durante el periodo del petista Dante Montaño Montero, quien dejó una deuda contraída en el año 2021 por poco más de 3 millones y que el Estado pagó a la Federación con las actualizaciones y recargos la cantidad de 10 millones de pesos.

“Muchos municipios dejaron de pagar el ISR y nosotros como Estado hemos destinado más de 400 millones de pesos en rescatar a esos municipios porque si no a quién creen que le van a retener ese dinero a nosotros y nosotros a quién se lo vamos a retener al municipio y quién creen que era uno de esos municipios Santa Lucía del Camino”, dijo el funcionario estatal aludiendo al ex presidente municipal y ahora diputado del Partido del Trabajo.

“Los rescatamos también de un crédito de 2021”, aseguró Acevedo López, ante la presencia de Montaño Montero, quién se encontraba en la mesa como parte de las Comisiones Unidas Permanentes de Presupuesto y Programación, y de Hacienda del Congreso del Estado.

Dijo que de no hacerlo, la Federación le iba a retener al Estado, los 10 millones de deuda y que el Estado a su vez se los tendría que retener al municipio.

El titular de la Sefin, expresó que del total de la deuda, el Estado tuvo que pagar el 70 por ciento, alrededor de 7 millones de pesos y el resto lo cubrió la actual Administración encabezada por el presidente municipal Juan Carlos García Márquez.

