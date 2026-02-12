Localizan a joven golpeado y su camioneta abandonada en Tehuantepec (14:30 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 12 de febrero. Un joven severamente golpeado fue localizado la mañana de este jueves sobre el camino local que conduce a la agencia municipal de Buenos Aires.

Personas que transitaban por la zona dieron aviso a las corporaciones de auxilio, quienes acudieron de inmediato para brindarle atención.

Debido a las lesiones que presentaba, el joven fue trasladado a un hospital de la ciudad para su valoración médica, donde permanece bajo observación.

Hasta el momento se desconoce cómo ocurrieron los hechos y quién o quiénes serían los responsables de la agresión.

Horas más tarde, autoridades recibieron el reporte sobre la localización de una camioneta Jeep Compass color negro, propiedad de la víctima. La unidad fue hallada abandonada en un terreno ubicado en el barrio Santa Cruz Tagolaba.

El vehículo fue encontrado específicamente en el paraje conocido como camino a la milpa, a escasos 500 metros de la capilla de Guadalupe. Elementos policiacos acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes para integrar la investigación y esclarecer lo ocurrido.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir