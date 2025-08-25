“Me quieren tener silenciado”: Salinas Pliego demandó a AMLO por incumplimiento de contrato (12:00 h)

Oaxaca de Juárez,25 d agosto. Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más influyentes de México y dueño de Grupo Salinas, TV Azteca, Elektra y Banco Azteca, reveló que demandó al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por incumplimiento de contrato.

La disputa, según Salinas, surge por un acuerdo previamente pactado relacionado con el pago de impuestos, el cual, asegura, fue incumplido por el gobierno de López Obrador.

¿Por qué Ricardo Salinas Pliego demandó a AMLO?

Durante el mandato de AMLO, Salinas Pliego y el expresidente protagonizaron enfrentamientos públicos y privados por temas fiscales. El empresario aseguró en exclusiva para Código Magenta, que las autoridades buscaban un pago que él ya había realizado, pero que fue rechazado en dos ocasiones.

“No me vas a creer, pero tengo demandado al expresidente, al Peje, por incumplimiento de contrato, porque teníamos un acuerdo perfectamente claro… no le convenía que yo quedara exonerado con un pago, porque me quieren tener silenciado . Pensaron que con esa presión constante me iban a callar, y pues no sucedió así. De todos modos, aquí estamos en la cita con la historia”, afirmó el empresario.

Conflictos fiscales antes y durante el sexenio de AMLO

Según Salinas, el conflicto no era un tema nuevo, sino un problema que data de 2008 a 2010 y que había sido objeto de negociaciones previas. “Se les hace poco todo lo que hemos pagado en todos estos años. Llegamos a un acuerdo con AMLO para pagar, y dos veces lo rechazaron, yendo en contra de lo pactado”, declaró Salinas Pliego.

El empresario detalló que el acuerdo consistía en pagar 7,500 millones de pesos adicionales a los 2,600 millones que ya se habían entregado, sumando cerca de 10,000 millones de pesos . Salinas destacó que, a lo largo de los años, su grupo había pagado un total de 278,000 millones de pesos en impuestos, y considera que los reclamos actuales eran excesivos e injustificados.

El acuerdo incumplido de AMLO con Salinas Pliego

Salinas Pliego acusó que AMLO y funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como un supuesto “Tony”, buscaban mantenerlo bajo presión para silenciarlo.

“Querían que quedara en jaque para tenerme controlado. No querían que se resolviera nuestro problema”, dijo. El empresario sostuvo que los reclamos de hasta 70,000 millones de pesos estaban basados en deducibilidades previamente aceptadas que luego fueron cuestionadas por el gobierno.

En sus palabras, la demanda a AMLO se basa en la violación de un acuerdo formal con presencia de altos funcionarios, incluido el secretario de Gobernación del sexenio de AMLO. Salinas subrayó que el conflicto no solo es económico, sino también político.

“Me quieren quebrar porque soy una voz incómoda para el régimen morenaco ”, declaró Salinas Pliego.

Publimetro

