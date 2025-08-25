Familiares ofrecen recompensa para localizar a campesino de Ayutla, Mixes (12:45 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de agosto. Colectivos y familiares del campesino Gerardo José Martínez, de 82 años, desaparecido el pasado 5 de julio de 2025, en el Rancho Encino de la localidad El Portillo Matagallinas, municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla ofrecen recompensa para dar con su paradero.

Ante la desesperación lograron juntar un recurso de 40 mil pesos para ofrecerlo como recompensa para la persona que dé información sobre su localización.

En conferencia de prensa en el corredor del Palacio de Gobierno , el abogado Joaquín Galván, señaló que la familia ha realizado diversos esfuerzos para localizarlo sin que hasta el momento haya resultados positivos.

Por ello, con esfuerzo juntaron el recurso como recompensa, sin embargo, aseguró que están blindados para llamadas de extorsión que pudiera darse a la familia.

Por su parte, La Fiscalía General del Estado, a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, emitió una ficha de búsqueda que ayude a la localización del señor Gerardo.

De igual manera, han colaborado con personal de Bomberos, Policías con binomio canino para dar con el paradero del campesino quien lleva casi dos meses desaparecido.

