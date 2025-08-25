Denuncian nuevo caso de abuso policial en Salina Cruz (11:45 h)

Salina Cruz, Oax. 25 de agosto. Una vez más, ciudadanos de Salina Cruz documentaron un presunto caso de abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Municipal, lo que ha generado indignación en redes sociales y reaviva el debate sobre el actuar de las fuerzas de seguridad en el municipio.

En el video difundido este sábado, se observa a una mujer siendo detenida sin oponer resistencia. Sin embargo, una agente de la Policía Municipal, haciendo uso excesivo de la fuerza y estando en total ventaja, la agrede con golpes y patadas, aún cuando la persona se encuentra completamente inmovilizada.

La patrulla involucrada en los hechos fue identificada con las placas RY-4821-A, y según testigos, los elementos a bordo huyeron del lugar al notar que estaban siendo grabados, dejando aún más dudas sobre la legalidad y el protocolo de su intervención.

Este nuevo caso recuerda el trágico fallecimiento de Abigail Hay Urrutia, quien perdió la vida bajo custodia de la Policía Municipal en 2022, y cuestiona si realmente ha habido avances en materia de control, vigilancia y derechos humanos dentro de la corporación.

