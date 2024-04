“Me hago en los pantalones”: Tiktoker se arrepiente de hacerse el bypass gástrico (20:30 h)

Cada vez más personas recurren a la cirugía de manga gástrica o bypass gástrico para perder peso, incluidos famosos, tras no poder lograrlo de forma natural. Sin embargo, poco se habla de las secuelas que se pueden tener con los años debido al procedimiento, es por eso que una tiktoker conocida como @mariana_denhollander ha dedicado su perfil, donde cuenta con 94 mil seguidores, a hablar de las consecuencias que ha tenido en su organismo tras la operación, y también recopila testimonios de otras personas para evitar que más pacientes se sometan a la operación sin conocer los efectos secundarios a largo plazo.

En uno de sus recientes videos, Mariana habló sin tapujos de las terribles secuelas gastrointestinales que le ha dejado la cirugía de bypass gástrico, como hacerse del baño en los pantalones o tener “un ataque de pedos”. La tiktoker explicó que se animó a compartirlo en redes sociales después de regresar de una caminata de 40 minutos, donde no pudo evitar hacerse del baño en la calle, lo que la dejó en un estado “triste y deplorable”.

“Soy paciente bariátrica y muchas veces en la calle me hago caca en los pantalones, tal y como me acaba de ocurrir, haciendo una caminata de 40 minutos. Soy paciente bariátrica y cuando me da un ataque de pedos que no para, no solo es doloroso sino que también me tengo que aislar en un cuarto porque es completamente intolerable para quienes estén a mi alrededor”, afirmó Mariana.

Además, la creadora de contenido afirmó que la cirugía bariátrica le dejó varias intolerancias o alergias a alimentos saludables como el gluten, la avena, los lácteos, el tomate, el aguacate y muchos vegetales. También explicó que en muchas ocasiones la comida se le atora en el intestino, lo que le provoca mucho dolor y ya no puede vomitar a causa del bypass gástrico que le hicieron.

En videos anteriores, Mariana den Hollander ha señalado que ella primero se hizo la manga gástrica, pero le causó tantos problemas en su sistema digestivo que tuvieron que modificar la cirugía y hacerle un bypass en 2009. Aunque sí logró adelgazar, continúa lidiando con las secuelas y ha escrito algunos libros como ‘La Cirugía que más Pesa’ y ‘El Peso que más Pesa’, donde habla de su experiencia.

Usuarios comparten sus testimonios

Hasta el momento, el video de Mariana cuenta con 1.9 millones de reproducciones y ha generado un debate entre sus seguidores. Por un lado, algunos quedaron sorprendidos con la información y consideraron que era mejor quedarse con su peso, mientras que otros le cuestionaron si era doctora y afirmaron que a ellos no les había pasado nada. En los comentarios, varios usuarios también compartieron sus experiencias y aseguraron que el testimonio de la tiktoker “se queda corto”.

“Yo tengo un bypass y todo lo que ella cuenta se queda corto, ni yo me soporto con tan mal olor, diarreas increíbles, inflamación todo el tiempo”. “Creo que no era apta para la manga porque nunca había escuchado algo así, yo vivo tan feliz, llevo 2 años con manga y jamás he tenido problemas”. “Esto es algo super puntual, llevo desde el 2008 con manga gástrica y no he tenido ningún problema, de 100 kilos me mantengo en 55 todos estos años”. “Yo diría que es el lado oscuro, que lamentablemente no te informan antes de hacértela”. “Qué bueno que te escuché, estaba pensando en la cirugía y ahora puedo desistir de hacerla”, comentaron en redes.