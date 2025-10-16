Alebrijes intentará domar a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (11:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 16 de octubre. El representativo de la Verde Antequera quiere volver a sumar 3 unidades en el Estadio del Instituto Tecnológico, para ello deberán domar a unos Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, quienes vienen con hambre de venganza, luego de perder la semana pasada, el partido está programado para llevarse a cabo el viernes 17 de octubre a las 20:00 horas en el estadio Jalisco.

En el reciente duelo de los Alebrijes en contra de La Paz, el conjunto del Atlético se adelantó al minuto 24, con la anotación de Gilberto García Roa, el cuadro oaxaqueño no se dejó intimidar y al 37 llegó la reacción por parte de Sergio Meza Carrillo, con un buen remate de cabeza, con ello se empató el juego y ambos equipos se llevaron un punto por su participación.

El próximo rival de la oncena zapoteca, los Leones Negros se estancaron en la posición 11 con 12 unidades, luego de perder 2-0 ante Zacatecas. El equipo felino acumula 3 victorias, por 3 empates y 4 derrotas, con 14 goles a favor, por 14 goles en contra. Oaxaca por su parte, es décimo tercero de la tabla, con 8 unidades, producto de 2 triunfos, 2 empates y 6 derrotas, con una productividad de 14 goles, por 27 tantos recibidos.

Los recientes duelos de la jornada 11 dejaron los siguientes resultados, Cancún e Irapuato no se hicieron daño y empataron a cero, el equipo de Yucatán derrotó 1-0 a Tepatitlán, mientras que Coyotes y La Jaiba Brava igualaron a 1 tanto, los Mineros de Zacatecas derrotaron 2-0 a los Leones Negros, otro empate a ceros se dio en el duelo entre Morelia y Tapatío, así como en el juego entre Dorados de Sinaloa ante los Potros de Hierro del Atlante.

La jornada 12 de la Liga de Expansión MX inicia el 17 de octubre con el partido entre Correcaminos y Dorados, en ese mismo día y horario, Tepatitlán recibe a Cancún, mientras que a las 20:00 horas, Leones Negros va contra Alebrijes, para el 18 de octubre a las 18:00 horas, Irapuato recibe al Morelia, los Potros van contra Yucatán, La Jaiba Brava ante La Paz y cierran la jornada Tapatío en casa contra Mineros de Zacatecas.

