Mantendrá BinniBus servicio gratuito en Ruta Troncal Yuroo Viguera–Yuroo Xoxocotlán durante todo diciembre y enero 2026 (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de diciembre.El Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus Oaxaca informa que la etapa preoperativa de la Ruta Troncal Yuroo Kayaal Viguera–Yuroo Xoxocotlán, continuará ofreciendo servicio gratuito durante todo el mes de diciembre y enero de 2026, para fortalecer la economía familiar y facilitar la movilidad en uno de los tramos de mayor demanda.

Desde su inicio de operaciones en septiembre, en este trayecto se han trasladado más de 1 millón de personas usuarias; reflejo de la confianza depositada por la población y el papel fundamental que tiene el BinniBus en los desplazamientos diarios.

La directora general de este organismo, Karina Gómez Esteban destacó que esta acción, instruida por el Gobernador Salomón Jara Cruz, se mantendrá con 23 unidades en circulación, en un horario de 6:00 a 22:00 horas.

“Gracias a la excelente respuesta de las personas usuarias, extendemos dos meses más este beneficio con un transporte seguro, moderno y digno”, señaló.

Actualmente, el BinniBus se fortalece con rutas que conectan la Zona Metropolitana de Oaxaca, posicionándolo como un modelo de movilidad que responde a las necesidades reales de la población.

