Destapan lista de 43 aspirantes para la FGR; entre ellos Ernestina Godoy y Ricardo Peralta (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de diciembre. La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) desató un proceso de sucesión inusualmente rápido. Tras su renuncia, Ernestina Godoy Ramos, exfiscal capitalina y entonces consejera jurídica del Ejecutivo, asumió como encargada del despacho con base en el artículo 21 de la Ley de la FGR.

En este contexto, una lista filtrada en X reveló que 43 personas se inscribieron ante el Senado para competir por la titularidad del órgano constitucional autónomo.

La lista de los 43 aspirantes

La lista filtrada muestra perfiles de trayectoria heterogénea. Entre ellos aparece Ernestina Godoy, quien se registró como la aspirante número 31 y es considerada por diversos actores como la favorita para integrar la terna final.

También destacan Ricardo Peralta, exsubsecretario de Gobernación; Jorge Nader; y Hamlet García Almaguer, legislador conocido por su defensa pública del oficialismo.

Junto a ellos figura Luis Manuel Pérez de Acha, abogado constitucionalista con amplia trayectoria académica y en litigio estratégico, quien ha manifestado de manera abierta su interés por encabezar la Fiscalía con un enfoque en anticorrupción y fortalecimiento del Estado de derecho.

Otros nombres incluidos en la lista, como Carlos Higinio Lledias Saavedra, Richard Urbina Vega o David Adrián Guerrero Luna, muestran perfiles locales o especializados en litigio civil, familiar o penal, aunque sin presencia federal destacada. La lista completa se encuentra en revisión del Senado.

De acuerdo con el procedimiento constitucional, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) deberá seleccionar al menos 10 perfiles para enviarlos a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien definirá la terna final que será sometida a votación del pleno.

Mientras tanto, Godoy continuará como encargada del despacho, garantizando la continuidad institucional en uno de los procesos de sucesión más veloces y polémicos de los últimos años. “Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México”, expresó Godoy en X.

