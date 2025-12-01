Joaquín ‘El Güero’ Guzmán se declara culpable en EU, admite haber secuestrado a ‘El Mayo’ (16:00 h)

2025/12/01  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 1 de diciembre. Joaquín “El Güero” Guzmán se declaró culpable de dos cargos relacionados con delincuencia organizada y admitió haber participado en el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.

Este lunes. el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán se declaró culpable de dos cargos por crimen organizado y tráfico de drogas ante la jueza Sharon Colleman de la Corte del Distrito Norte de Chicago. Además participará como testigo colaborador del Gobierno de Estados Unidos.

Joaquín Guzmán López es el segundo de “Los Chapitos” que cambia su declaración de “no culpable” a “culpable” y con ello renuncia a ir a juicio. Antes de él, su hermano Ovidio “El Ratón” Guzmán hizo lo propio por cuatro cargos relacionados con el narcotráfico.

El 1 de junio de 2026, “El Güero” volverá a la Corte para escuchar la sentencia en su contra. Al volverse testigo colaborador, debe cumplir con lo que le solicite la Justicia de aquella nación o de lo contrario podría recibir condena de cadena perpetua.

Apenas el 10 de noviembre se había retrasado por sexta ocasión la audiencia en contra del “Chapito” que llevó al histórico fundador del Cártel de Sinaloa a Estados Unidos en 2024, como parte de un acuerdo con el Gobierno de aquel país para beneficiarse a él y a su hermano, Ovidio “El Ratón”.

El 25 de julio de 2024, “El Güero” junto a otros miembros de su facción secuestraron a “El Mayo” y luego lo llevaron a TexasEstados Unidos, en donde se entregaron a las autoridades de aquella nación.

24 Horas

