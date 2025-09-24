Mamá de Lex Ashton alertó al 911 que su hijo iba armado antes del ataque en CCH Sur (10:00 h)

La llamada al 911 antes del ataque

De acuerdo con la carpeta de investigación CI-FIEDH/2/UI-1C/D/00375/09-2025, la madre del joven contactó al número de emergencias la mañana del 22 de septiembre. Informó que su hijo había salido de casa con un arma blanca y expresó temor de que pudiera hacerse daño o atacar a otras personas en el CCH Sur, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Iba a hacer unos trámites escolares, pero vi que llevaba un arma blanca”, relató la madre en la denuncia. El aviso no llegó a tiempo para evitar la tragedia que minutos después se registró en el campus.

El expediente detalla la cronología de los hechos: desde la salida de Ashton de su domicilio, el trayecto hacia el colegio y el ataque, hasta su detención y traslado al hospital.

Último mensaje publicado en un perfil de Facebook identificado como cuenta del agresor. / Foto: Redes Sociales

¿Cómo ocurrió el ataque en el CCH Sur?

Testigos señalaron que el agresor ingresó vestido de negro, con una pañoleta de calavera cubriéndole el rostro y portando varias armas blancas. En el estacionamiento atacó directamente al estudiante Jesús Israel, de 16 años, con una guadaña, provocándole la herida mortal.

Posteriormente intentó agredir a la novia del joven, quien logró escapar y pedir ayuda. Tras el ataque, Ashton subió a un edificio del plantel y se lanzó desde un segundo piso, lo que le ocasionó fracturas en ambas piernas. Paramédicos lo trasladaron al Hospital Regional 2 del IMSS, donde permanece bajo resguardo policiaco.

Publicaciones previas en redes sociales

Horas antes de los hechos, el perfil de Facebook de Lex Ashton mostró imágenes con cuchillos, gases lacrimógenos, guantes, una guadaña y equipo táctico. En las fotos vestía una sudadera negra con la palabra “Bloodbath” (“baño de sangre”), la misma que portaba al momento del ataque.

En otra publicación escribió: “La escoria como yo tiene la misión de recoger la basura”. También compartió mensajes en los que mencionaba sentirse aislado y anticipaba que haría algo que “todos verían en las noticias”. Estos contenidos forman parte de las pruebas ministeriales que integran la investigación.

El presunto agresor fue identificado como Lex Ashton “N”, alumno del mismo plantel, quien horas antes publicó mensajes y fotografías inquietantes en redes sociales. / Foto: Redes Sociales

Investigación de la Fiscalía

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una carpeta por homicidio calificado y lesiones dolosas. El trabajador del plantel, de 65 años, resultó herido cuando intentó intervenir para detener al agresor.

Por ahora, Lex Ashton continúa hospitalizado en calidad de detenido y bajo vigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Las autoridades no han precisado cuándo será trasladado a un reclusorio para continuar su proceso penal.

Reacción de la UNAM

Tras la agresión, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, condenó la muerte del estudiante, anunció la revisión de protocolos de seguridad y ofreció acompañamiento psicológico a la comunidad universitaria. “La universidad trabajará de la mano con las autoridades”, afirmó.