Alumnos de la UNAM exigen seguridad en todos sus planteles tras ataque en el CCH Sur (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de septiembre. El asesinato de Jesús Israel Hernández Chávez, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, a manos de un compañero, Lex Ashton N., nuevamente sacudió a la comunidad universitaria y la llevó a manifestarse para exigir seguridad en los planteles.

A un día del ataque que conmovió a funcionarios y opinión pública, porque la violencia de estas características en los centros escolares de la capital del país está presente, padres de familia, estudiantes del CCH Sur y cuatro facultades salieron para pedir justicia.

El grupo de estudiantes denominado “Tlacuaches encapuchados” elaboró un pliego petitorio y lo entregó a las autoridades universitarias, pero solicitaban una reunión con el rector.

El encuentro no se realizó, pero les prometieron hacer llegar sus demandas, lo cual provocó el enojo de los manifestantes.

“Queremos al rector” fue la consigna, pero ante la ausencia los inconformes bloquearon la avenida de los Insurgentes Sur, en ambos sentidos, a la altura del Estadio Olímpico Universitario.

Luego de más de 180 minutos, en los cuales impidieron que se les tomaran fotos, decidieron liberar la vialidad y anunciaron que continuarán sus protestas en los próximos días.

Aunado a las manifestaciones de repudio, surgieron los mensajes de solidaridad. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este martes como “muy doloroso” el asesinato de un estudiante en el CCH Sur, y aseguró que su gobierno está en comunicación con la UNAM y la familia de la víctima para brindar apoyo.