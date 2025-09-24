Mejoran accesibilidad y movilidad en mercados de Oaxaca de Juárez con pinta de cajones y señalética (10:25 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de septiembre. Para fortalecer la organización vial y garantizar espacios accesibles e incluyentes, la Secretaría de Gobierno y Territorio, a través de la Dirección de Mercados en coordinación con la Dirección de Movilidad, realizó la pinta de cajones de carga y descarga, así como de espacios exclusivos para personas con discapacidad en diversos mercados públicos de la ciudad.

Las acciones se llevaron a cabo en los mercados Venustiano Carranza, Zonal La Cascada, La Merced, Zonal de Santa Rosa, IV Centenario y Mercado Hidalgo, donde se aplicó señalética horizontal que permite una mejor regulación del flujo vehicular en zonas de alta afluencia comercial.

Estas intervenciones responden directamente a las solicitudes de locatarias y locatarios, quienes a través de reuniones con las mesas directivas de sus centros de abasto, expresaron la necesidad de mejorar el ordenamiento vial en los alrededores de sus espacios de trabajo.

Con estas acciones, el gobierno municipal que encabeza Raymundo Chagoya Villanueva reafirma su compromiso con la mejora continua del entorno urbano, promoviendo condiciones de movilidad segura, accesibilidad e inclusión para el bienestar de toda la ciudadanía.

