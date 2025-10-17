Oaxaca de Juárez se une en rosa: conciencia, prevención y esperanza contra el cáncer de mama (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de octubre. En el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, el Sistema DIF Municipal de Oaxaca de Juárez realizó una emotiva jornada dedicada a fortalecer la cultura de la prevención, la detección temprana y el acompañamiento integral a las mujeres que enfrentan esta enfermedad.

Desde el Segundo Patio del Palacio Municipal, la presidenta del DIF Municipal, Gabriela García Fernández del Campo, encabezó el encuentro que reunió a más de 200 personas entre ciudadanas, ciudadanos y asociaciones civiles. En su mensaje, resaltó la importancia de fomentar la autoexploración y el cuidado de la salud como acciones que salvan vidas, reiterando que “el amor propio también es prevención”.

Durante la jornada se presentaron las ponencias “La importancia de la rehabilitación física en el tratamiento del cáncer de mama”, a cargo de Giovani López Giles, y “Más fuerte que el miedo”, impartida por Sixto García Castañón, presidente de Corazón Rosa A.C., quienes compartieron testimonios y estrategias para enfrentar con esperanza los retos físicos y emocionales del tratamiento.

Como parte del evento, se entregaron reconocimientos a las y los participantes, así como kits para recién nacidos, reafirmando el compromiso del DIF Municipal con el bienestar de las familias oaxaqueñas.

El Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez, que encabeza el presidente Ray Chagoya, refrenda su compromiso con la salud de las mujeres, promoviendo políticas públicas que prioricen la prevención, el acompañamiento y la solidaridad, porque cada acción cuenta y cada vida importa.

