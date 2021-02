Los horóscopos del fin de semana de acuerdo a Mhoni Vidente (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de febrero.

Aries

Fin de semana de retomar acciones para progresar y alcanzar los objetivos que te propusiste para estar mejor y gozar de mucha abundancia. Tu elemento es el fuego, eso te hace ser muy intenso en tus metas y en lo que eres capaz para lograrlas, como conseguir un mejor trabajo, seguir estudiando o ser más ordenado con tus pendientes- Recuerda ahorrar para poder formar tu patrimonio. Fin de semana de trabajo extra y la llegada de dinero por una deudas. Te busca un amor que está molesto contigo por una infidelidad, trata de ser más honesto y sanar esa relación sentimental. Tu golpe de suerte será con los números 00, 23 y 14. El mejor consejo es no pierdas la serenidad y no respondas con agresión a cualquier crítica y reclamo, trata de mantenerte en calma con las personas que más quieres en tu vida.

Tauro

Viernes de muchas presiones en el trabajo por las que te gustaría salir huyendo, pero debes recordar que tu signo tiene mucha fortaleza y que puedes con todas las dificultades que se te presenten. Te llega la propuesta de volver estudiar los fines de semana, así que aprovecha, pues estar preparado te abrirá muchas puestas en el futuro para que tu vida laboral esté de lo mejor. Es muy bueno ser ahorrador, pero también lo es que inviertas un poco en tu persona y te consientas de vez en cuando. Tendrás un golpe de suerte con los números 07, 33 y 17. Trata de seguir con tu rutina de ejercicio que eso te va a ayudar a mantenerte en la mejor condición física. No caigas en la obsesión por tener mucho poder o ser famoso, recuerda que las cosas llegan a su debido tiempo, y pensar en eso te puede deprimir.

Géminis

Un de las mejores cualidades que tiene tu signo es la comunicación, por eso tienes el don de entender a las personas y darles siempre el mejor consejo cuando atraviesan dificultades. Te recomiendo estudiar algo relacionado a la psicología para que explotes ese talento. En estos días estarás un poco melancólico por cosas de las que te arrepientes, pero debes entender que lo que te pasa es para que seas mejor persona, así que olvida los malos momentos y todo el daño que te pudieron hacer personas que creías que amabas. Fin de semana de cambiar de look para estar fabuloso, pues conocerás a personas muy compatibles amorosamente. Te llega un dinero extra por lotería con los números 03, 28 y 66. Sé más cauteloso con tu dinero para que no generes envidias. Pones en orden todos tus papeles para viajar.

Cáncer

Días para ponerte al corriente con todas tus obligaciones, ya sea de trabajo o escuela, para que después no te presiones de último minuto. Te cuesta trabajo dejar ir una relación del pasado, pero este fin de semana te invitarán a una cita, así que deja atrás lo que ya no pudo ser y enfócate en el futuro. Te recomiendo vestir de colores fuertes para atraer más el amor y la suerte. Empieza un negocio nuevo los fines de semana. No seas flojo y trata de comenzar esa rutina de ejercicio para verte de lo mejor. No compres nada que no vas a utilizar, es una etapa en la que debes ahorrar. Tus números de la suerte para la lotería son 04, 33 y 71. Arreglas tu casa para que vivas más augusto y lleno de felicidad. No hagas caso a los chismes en tu trabajo, trata de dejarlos en visto y seguir con lo tuyo.

Leo

Te gusta que te aplaudan y reconozcan en tu ámbito laboral, solo recuerda que debes aprender a vivir más en la humildad para no generar energías equivocadas entre tus compañeros. Un amor del pasado regresa con intenciones de hacerte daño, así que mantente alerta y trata de cerrar de una vez por todas ese ciclo dañino del que saliste a tiempo. Decides trabajar algunos fines de semana para poder comprar algo o terminar de pagar tus deudas. Te invitan a salir de paseo cerca de tu ciudad, pero puedes aprovechar para renovar tus energías. Con el final de febrero te llega la oportunidad de analizar todo lo que te está faltando por hacer para cumplir tus metas. Te viene un golpe de suerte con los números 01, 28 y 77. Estás en una etapa de fuerte magnetismo, así que mantente positivo y pide a tu ángel lo que necesitas.

Virgo

No se vale rendirse pese a que atravieses por momentos difíciles, recuerda que esas malas rachas se acaban para dar paso a la prosperidad. No te quedes en una relación que no te llena, el amor es completo no a la mitad y tu te mereces algo mejor. Te llega una oportunidad de poner un negocio propio. Te busca un familiar para pedirte un consejo moral. Trata de cuidarte de la envidias y mal de ojo, así que no platiques tus cosas personales a los demás para que así se corte ese corriente negativa. Tu golpe de suerte va a ser con los números 05, 44 y 81. Domingo de revelación divina para tu signo, pide a tu ángel lo que necesitas y verás que se te dará. Controla los nervios, eso te provoca problemas de enfermedad y ansiedad, así que a empezar una rutina de ejercicio para liberar todas esas energías.

Libra

Este fin de semana te recomiendo salir a caminar en las mañanas o las noches para estar contigo mismo y lograr la serenidad que necesitas en estos momentos de desesperación que atraviesas. También es buena idea salir de compras, es importante que te consientas. Si tu pareja no te valora dile adiós verás que te quitas un peso de encima. Ya no te obsesiones tanto con conseguir grandes riquezas materiales, la abundancia va a llegar cuando menos te lo esperes. Te ofrecen colaborar en una campaña política. Tus números de la suerte son 04, 33 y 81. Te busca un familiar para invitarte a salir de viaje. Tus aptitudes más destacadas son para las leyes, política, comunicaciones y sobretodo redes sociales, así que aplícate a tomar un curso los fines de semana. Cambia de look estos días para que te veas más renovado.

Escorpión

Este fin de semana el dinero va a llegar a ti, pero trata de ser más ahorrativo. No intentes comprar el amor ni las amistades, recuerda que tu signo siempre busca la aceptación de los demás y siempre llega a comprarlos, pero ya es momento de buscar personas sinceras en tu vida. Va a ser un fin de semana de muchas citas, pero sin nada de compromiso, así que no te ilusiones y ten las cosas muy claras. Te llega la propuesta de un trabajo los fines de semana. Te buscan tus padres para invitarte a salir de viaje. Ya no hagas corajes, trata de no darle importancia a lo que no la tiene. Te viene un golpe de suerte con los números 09, 33 y 27. Trata de usar más el color rojo en estos días para atraer la abundancia. No caigas en excesos como alcohol, la comida, los vicios y el ocio, mejor mantente positivo.

Sagitario

Eres uno de los signos más adorables del zodiaco y por eso siempre estás rodeado de personas que te quieren. Sin embargo, eso también atrae energías negativas y envidias, por eso nunca debes de confiar demasiado en los demás y guardar un poco de tu éxito. Va a ser un fin de semana de mucha carga de trabajo, solo trata de administrar mejor tu tiempo. Te invitan a salir de paseo este sábado, ya es tiempo para que salgas con tus amigos o familia. Te llega un dinero extra por unas comisiones o pagos del pasado. Es tu tiempo de sentirte pleno y enamorado, así que ábrete a conocer a nuevas personas del los signos de Aries, Libra y Leo, que serán muy compatibles. Tus números de la suerte este fin de semana serán 03, 29 y 73. Trata de adoptar a una mascota, que eso te ayudará a ser mejor persona.

Capricornio

Fin de semana de poner en orden todos tus documentos importantes como pagos, impuestos y toda clase de identificaciones porque las vas a necesitar en estos días. Te invitan a un viaje corte de fin de semana que te ayudará a renovar energías. Un amigo te va a pedir dinero prestado, te recomiendo no hacerlo para que no te robe la suerte. Extrañas mucho a un amor que está lejos, trata de hablarle para que se haga corta esa distancia. Tendrás un golpe de suerte con los números 30, 21 y 17. Te llegará un reconocimiento especial por parte de tus jefes que te dará un impulso para continuar en tu trabajo. Pero ya no seas tan perfeccionista, recuerda que todos tenemos derecho de equivocarnos, así que ya no te presiones tanto. Para los solteros será un fin de semana de conocer a persona muy compatibles.

Acuario

Son días de festejos por tu cumpleaños, recuerda rodearte de las personas más importantes en tu vida, pero siempre cuidándote para evitar contagios. Viernes de mucho trabajo atrasado y ponerte al corriente con todo. Trata de controlar tu carácter con tu pareja, recuerda que a veces tienes impulsos muy repentinos y eso te hace pelear sin razón. Es momento de que compartas un viaje con tu pareja para fortalecer esos lazos que se han venido debilitando con el tiempo, recuerda que la rutina es la que ahoga hasta a las mejores relaciones. Te viene un golpe de suerte con los números 01, 77 y 53. Combínalo con tu fecha de nacimiento para más suerte. Usa más el color rojo para estimular la abundancia. Organiza tu tiempo los fines de semana para que te de tiempo de relajarte y divertirte con tus amigos.

Piscis

Fin de semana de poner en orden tus ideas y imponerte metas para alcanzar tu plan de vida. Pero no te metas mucha presión y mejor trata de estar tranquilo con tus emociones y sentimientos para que puedas avanzar en todo lo que deseas. Ten cuidado con problemas de nervios, trata de ir con tu médico. Viernes de festejar a un amigo, será un día de mucha diversión. Te recomiendo mandar a checar tu coche antes de usarlo para largos trayectos. Regresa una ex pareja a tu vida con las intenciones de regresar, te recomiendo cerrar esa relación y enfocar tus energías en encontrar a alguien más compatible con quien puedas ser feliz. Tu golpe de suerte va a ser este sábado, así que trata de vestirte de blanco y azul para atraer más la abundancia. Tus números de la suerte son 05, 81 y 23, combínalos con tu cumpleaños.

