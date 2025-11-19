Los Guerreros de Oaxaca inician una nueva era en abril de 2026 (11:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 19 de noviembre. Con los tradicionales partidos de lunes a viernes, a las 19 horas y los sábados y domingos en punto de las 17 horas, el equipo de béisbol, los Guerreros de Oaxaca se preparan para la temporada 2026 en lo que será una nueva aventura, ya que muy pronto tendrán un nuevo estadio llamado Yu’Va.

Con la frase, el nuevo latido, de Oaxaca, los guerreros anunciaron en sus redes sociales, la nueva campaña para el próximo campeonato, el cual tendrá como inicio en el mes de abril. El equipo de la verde Antequera comenzará de visitante su nuevo reto ante los Pericos de Puebla el 17 de abril, posteriormente, a partir del martes 21 tienen otra gira en calidad de visitante, ahora contra los Bravos.

El día esperado por toda la afición oaxaqueña, será el viernes 24 de abril en contra de los Olmecas de Tabasco dicho juego será el inaugural en el estadio Yu’Va, que será la nueva edificación de los Oaxaca, después del que era conocido como Parque, Licenciado Eduardo Vasconcelos, el nuevo proyecto deportivo de béisbol surge a iniciativa de la fundación Harp y engloba una nueva visión que combina el deporte y la cultura de la raíces oaxaqueñas.

Otra serie importante se dará a partir del viernes 1 de mayo, cuando los Guerreros visiten a los Diablos Rojos del México, actuales, campeones de la liga mexicana de béisbol, en este mes se contempla la gran actividad, para el 4 de mayo enfrentan a los Conspiradores de Querétaro, a partir del ocho reciben a los Piratas de Campeche, el duelo contra el Águila de Veracruz será a partir del 11 de mayo, para el 15, el rival en turno, serán los Leones de Yucatán, otra serie esperada será contra los Tigres de Quintana Roo, esta comenzará el 19 de mayo, posteriormente el 22, los Guerreros regresan a casa para medirse a los Conspiradores de Querétaro, el 26 reciben en casa a los Bravos y cierran el 29 contra Tabasco.

Será una gran campaña que llegará a su fin en los primeros días del mes de agosto, para posteriormente entrar a la etapa de playoff el cual se contempla disputar del 9 al 18 de ese mes, las series de zona se llevarán a cabo del 19 al 28 de agosto, las series de campeonato, darán inicio del 29 de agosto al 7 de septiembre, mientras que la serie del rey se llevará a cabo del nueve al 17 de septiembre.

