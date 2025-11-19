Diálogos Vecinales llegan a la colonia Reforma (11:45 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de noviembre. El Municipio de Oaxaca de Juárez dio inicio a una nueva jornada de Diálogos Vecinales en la colonia Reforma, un espacio de atención directa donde las y los habitantes expresan sus ideas, necesidades y propuestas para fortalecer el bienestar de sus colonias y avanzar hacia una ciudad más limpia, ordenada y segura.

Desde el Centro Comercial Reforma, vecinas y vecinos comenzaron a acercarse para dialogar con el gabinete municipal, plantear inquietudes y recibir orientación inmediata en temas de servicios públicos, obras, programas sociales y trámites prioritarios. Este ejercicio busca escuchar de manera cercana, atender con claridad y construir soluciones conjuntas.

Los Diálogos Vecinales forman parte de la estrategia permanente impulsada por el presidente municipal Ray Chagoya, que promueve la participación ciudadana como base para la transformación de Oaxaca de Juárez. La administración municipal reafirma que escuchar directamente en territorio permite tomar decisiones más precisas y responder con mayor eficacia.

La convocatoria continúa abierta y las y los habitantes de las diferentes agencias y colonias aún pueden acudir para hacer escuchar su voz. La participación ciudadana es fundamental para seguir construyendo una capital con resultados y bienestar para todas y todos.

