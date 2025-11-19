Cumplen 12 días toma de secundaria técnica de Tacache; exigen plaza para profesor (11:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 19 de noviembre. Por falta de respuesta para otorgar una plaza al profesor de la asignatura de español, de parte del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), cuyo titular es Emilio Montero Pérez, padres de familia cumplieron 12 días con la toma de la Secundaria Técnica Número 79, ubicada en el municipio de Santa Cruz Tacache de Mina.

La presidenta del Comité de Padres de Familia, Claudia Angelina Sánchez Balbuena, indicó que, desde el 7 de noviembre, se turnan los progenitores para cuidar la institución, y que después de las 10 de la noche, los elementos de la Policía Estatal realizan rondines.

“La semana pasada tuvimos una reunión con la presidenta municipal, nos dijo que en el transcurso de esta semana quedaron de confirmarnos una cita por parte de Oaxaca para ver qué solución llevamos a llegar, pero es la fecha de que no hemos recibido ninguna notificación, por lo cual la institución todavía sigue tomada hasta que tengamos nuevas respuestas”, agregó.

Recalcó que su principal petición sigue siendo que a Jorge Herrera le otorguen su plaza de docente, quien cumplió seis años de trabajar como profesor, pero no ha recibido ningún pago.

Sánchez Balbuena recordó que el año pasado cada padre familia cooperó con 50 pesos al mes; dinero que le fue entregado al profesor de español, para que pudiera sufragar algunos de sus gastos personales.

“A tres profesores que les deben horas de tequios, ahora sí que ellos están cubriendo algunas materias, no sabemos el por qué. Queremos investigar por qué no se le ha dado su plaza, por qué ha estado trabajando seis años sin goce de sueldo, o sea queremos saber dónde está ese recurso o por qué no se les está pagando. Como comité le solicitamos al director que nos muestre su nómina, su plantilla del personal lo cual él se ha negado también. Nada más es ver y checar el por qué no se le está pagando o si está ocupada esa plaza de español y a quién se le está pagando”, señaló.

Adelantó que como padres de familia no van aceptar a otro profesor de español que sea enviado por el IEEPO, porque reconocen que Jorge Herrera es un excelente catedrático y los alumnos se sienten a gusto.

Reveló que son 176 alumnos que están sin clases, de primero a tercer grado, provenientes de Mariscala de Juárez, Fresnillo de Trujano, San José la Pradera, San Nicolás Hidalgo y otras comunidades.

