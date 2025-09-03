Lorena impactaría dos veces: Baja California Sur y Sonora, en alerta (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de septiembre. La tormenta tropical Lorena podría impactar dos veces el territorio mexicano: se estima que toque tierra la mañana del viernes 5 de septiembre en la costa occidental de Baja California Sur y, tras cruzar la península, alcance el sábado 6 las costas de Sonora, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En las próximas horas, Lorena podría intensificarse a huracán categoría 1, aunque se prevé que toque tierra como tormenta tropical.

A las 12:15 horas, el sistema se localizó a 360 km al oeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 490 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos de 75 km/h y rachas de 95 km/h, desplazándose hacia el noroeste a 22 km/h.

Se prevén rachas de 100 a 120 km/h en Baja California Sur, oleaje elevado de hasta 6 metros en su litoral occidental y condiciones adversas en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Tormenta tropical Lorena, podría llegar a huracán. Foto: Conagua

Primer impacto: Baja California Sur

De acuerdo con el coordinador del SMN, Fabián Vázquez Romaña, el primer ingreso sería durante las primeras horas del viernes 5 de septiembre en la porción central de la costa occidental de Baja California Sur.

“… Se espera que ingrese a tierra las primeras horas del viernes en la porción central de la costa occidental de Baja California Sur, esto puede cambiar”, señaló.

Sonora sería el segundo impacto de Lorena

El fenómeno continuaría hacia el norte y tendría un segundo impacto en Sonora durante el sábado 6, generando un temporal de lluvias en la región noroeste del país, para empezar a debilitarse gradualmente en tierra.

Las precipitaciones podrían alcanzar entre 250 y 350 milímetros en Baja California Sur, y de 200 a 300 milímetros en el norte de Sonora y Chihuahua. También se esperan lluvias intensas en Sinaloa y Durango.

“… La lluvia que está representando Lorena sería de alrededor 300% de la de lluvia del mes de septiembre en Baja California Sur”, explicó Vázquez.

Vigilancia en presas y cuerpos de agua

La Conagua informó que mantiene vigilancia especial sobre presas y ríos en Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, particularmente aquellas que presentan más de 90 % de llenado, como Abraham González y Las Lajas en Chihuahua, así como Picachos y Santa María en Sinaloa.

Las brigadas de Conagua permanecen desplegadas en estados del noroeste para atender emergencias que pudieran derivarse del ciclón.

Refugios y protocolos de protección civil

La CNPC activó protocolos de prevención y desplegó una Misión de Enlace y Coordinación (Misión ECO) en Baja California Sur, en respaldo a autoridades estatales y municipales.

Actualmente, se cuenta con un universo de mil 8 refugios temporales disponibles, listos para activarse en caso necesario:

169 en Baja California Sur

236 en Colima

477 en Jalisco

126 en Sinaloa

Recomendaciones a la población

La CNPC exhortó a reforzar las medidas de autoprotección:

Evitar cruzar ríos, arroyos o pasos de agua.

No transitar cerca de laderas con riesgo de deslaves.

Retirar objetos de azoteas que puedan ser arrastrados por el viento.

Limitar la movilidad durante lluvias intensas.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

Lorena podría disminuir la sequía

El SMN destacó que las lluvias podrían contribuir a disminuir la sequía en el norte del país, principalmente en Sonora y Coahuila, donde actualmente el 13.9% del territorio nacional presenta algún grado de ella.

UNOTV

