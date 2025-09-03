Vecinos de La Joya y Pueblo Nuevo bloquean la carretera 190 (21:21 h)

2025/09/02  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 2 de septiembre. Esta noche, un grupo de vecinos de las colonias La Joya y  Pueblo Nuevo, bloquean desde las 20:00 horas la carretera federal 190 en los límites de la capital oaxaqueña con el municipio de San Pablo Etla.

El lugar del bloqueo se ubica a la altura de la gasolinera La Joya, Pueblo Nuevo, luego de que aseguran que el gobernador Salomón Jara y sus funcionarios no les cumplieron con sus demandas de obras y salud.

Los inconformes aseguran formar parte de La Unión de Comités de Habitantes de la Zona Noreste de la Ciudad de Oaxaca.

Además señalan que ante la falta de respuesta a sus reiteradas gestiones y solicitudes presentadas ante el gobierno morenista decidieron bloquear para que los atiendan.

Dicen que hay muchas deficiencias en el drenaje e infraestructura que han provocado inundaciones, riesgos a la salud y afectaciones patrimoniales, lo que resulta insostenible para la vida cotidiana de la comunidad.

