Asesinan a Hossein Nabor Guillén, subsecretario del Bienestar en Guerrero (22:00 h)

Guerrero, 2 de septiembre. Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Bienestar del estado de Guerrero, fue asesinado a balazos este 2 de septiembre en el municipio de Tixtla.

El deceso del servidor público fue confirmado por la Fiscalía General del Estado, quien a través de un comunicado detalló que ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer el brutal crimen.

Durante el 2 de septiembre, la Fiscalía General del Estado confirmó el inicio de indagatorias por el ataque en contra del funcionario. Los primeros informes señalan que Nabor Guillén fue atacado a balazos en inmediaciones de la carretera Chilpancingo-Tixtla.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa que se encuentra realizando actos de investigación en torno al homicidio calificado de Hossein “N”, ocurrido la tarde de este martes en el municipio de Tixtla de Guerrero”, escribió la institución en sus redes sociales.

De igual manera, la presidenta municipal de Eduardo Neri, Sara Salinas Bravo expresó sus condolencias para la familia del hombre asesinado.

(Facebook/Sara Salinas Bravo)

“Lamento profundamente el fallecimiento del Lic. Hossein Nabor Guillén, Subsecretario de Política Social de la Secretaría de Bienestar del Estado de Guerrero, y quien fuera un gran Amigo y Extraordinaria Persona”, escribió la alcalde en su cuenta de Facebook.

Imágenes compartidas por medios locales muestran a diversos agentes de seguridad en el sitio donde fue atacado el funcionario.

Quién era Hossein Nabor

La víctima fue presidente municipal de Tixtla de 2016 a 2018, incluso el 26 de junio de 2018 el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación ordenó un análisis por presuntas infracciones atribuidas Erika Alcaraz Sosa y Hossein Nabor, ya que no fueron revisadas las infracciones atribuidas al presidente municipal.

“Lo anterior al considerar que el Tribunal de Guerrero no estudió las infracciones atribuidas a Hossein Nabor Guillen en su calidad de Presidente Municipal“, se puede leer en los registros oficiales.

Asimismo, en las lecciones de 2024 partició para convertirse en diputado local, tras perder la contienda se incorporó a al Secretaría del Bienestar.

