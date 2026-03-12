Llega a la capital oaxaqueña la frescura del mar con la Expo Acuícola y Pesquera “Cuaresma 2026” (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de marzo. El Gobernador Salomón Jara Cruz inauguró la Expo Acuícola y Pesquera “Cuaresma 2026”, con el objetivo de abrir canales de comercialización para las personas acuicultoras y pescadoras en toda la entidad.

Establecido en la Plaza de la Danza, en la capital del estado, la expo busca vincular a este sector con las y los consumidores, para fortalecer la comercialización y consumo de productos del mar cien por ciento oaxaqueños.

En este espacio, en el que se invirtieron 1.2 millones de pesos para beneficiar a mil personas productoras, el titular del Poder Ejecutivo subrayó que, ante las problemáticas que representan el deterioro ambiental y el rezago tecnológico, el Gobierno del Estado impulsa programas de apoyo, capacitación y asistencia técnica para mejorar las condiciones de venta y brindar mayores oportunidades de bienestar.

Detalló que en la entidad existen alrededor de 7 mil 500 personas pescadoras y mil 500 acuicultoras, quienes generan una producción anual cercana a 9 mil 700 toneladas de producto, el cual tiene un valor aproximado de 380 millones de pesos; además de la producción acuícola que aporta cerca de 25 millones de pesos.

Ante esta situación, el Gobierno de Oaxaca, a través de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader) implementa la estrategia “Cuaresma Primavera”, la cual distribuirá en las colonias populares de la capital del estado mojarras frescas a la mitad de su precio comercial.

La Expo Acuícola y Pesquera se realiza este jueves 12 y viernes 13 de marzo, en un horario de 8:00 a 18:00 horas; participan 40 granjas acuícolas y cooperativas pesqueras, 25 instituciones y empresas, así como 20 emprendimientos. Se podrá adquirir y degustar mariscos y productos frescos, transformados, preparados y complementarios, tradicionales e innovadores de la cocina local.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir