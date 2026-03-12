Clínica de pádel en Oaxaca con Arturo Madrazo el 20, 21 y 22 de marzo (13:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 12 de marzo. Los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de marzo, en las instalaciones de Globo Pádel Oaxaca, se llevará a cabo la clínica de pádel con Arturo Madrazo, quien es jugador de primera fuerza, con clasificatorias de A1 pádel, se desempeña como entre entrenador con 2 años en competición.

En el módulo A, se abordarán los siguientes temas: fundamentos de la pared y control de golpe, transición al ataque desde el fondo, profundidad del saque y técnica de “bote pronto”, juegos de consistencia y control defensa/ataque. En cuanto al módulo B, se tratará sobre voleas de drive y revés con técnica de bloqueo, subida y dominio de la red, técnica y precisión de la bandeja, juegos para cerrar puntos y mantener posición ofensiva.

Los temas relacionados a globo defensivo y contragolpe, bajada de pared y control del juego aéreo, recuperación y defensa de globos, así como juegos, iniciando desde defensa con pared o globo, corresponden al módulo C, finalmente el módulo D, se enfocará en golpes con doble pared y lectura de esquinas, defensa con cristal y movilidad, remate liftado y X3, así como juegos y concurso de remate.

Para mayores informes de la capacitación y las inscripciones, se pueden comunicar al teléfono 951 401 93 68. Los horarios del viernes 20 de marzo, serán de 16:00 a 17:30 horas y de 18:00 a 19:30 horas. Para el sábado 21 de marzo, en horarios de 8:00 a 9:30, 10:00 a 11:30, 16:00 a 17:30 horas y de 18:00 a 19:30 horas.

Finalmente, el día domingo 22 de marzo, se tendrán dos sesiones, de 8:00 a 9:30 horas y de 10:00 a 11:30 horas. Se les recuerda que la instrucción será limitada a 4 personas por cada cancha. El costo individual de 1 módulo es de $500 pesos, si fueran 2 módulos, el precio es de $800 pesos. Con amigo (2P), el costo de 1 módulo es de $400 pesos cada uno, mientras que el precio de 2 módulos es de $750 pesos cada uno. Se les recuerda también que el cupo será limitado.

