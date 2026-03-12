Combate frontal al delito “gota a gota” en Santa Lucía del Camino (14:00 h)

Santa Lucía del Camino, 12 de marzo. Elementos de la Policía Municipal detuvieron a dos hombres identificados como Guillermo M. M. y Edher Z. R., de 33 y 35 años de edad, respectivamente, quienes presuntamente se dedicaban al cobro de préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota” en la colonia Flores Norte.

Alrededor de las 19:00 horas, policías del agrupamiento de motopatrullas realizaban recorridos de vigilancia sobre la calle Orquídeas, a la altura del OXXO Flores, cuando observaron a dos sujetos que circulaban a bordo de una motocicleta. Al percatarse de la presencia policial, los individuos emprendieron la huida de manera sospechosa.

Los elementos les dieron alcance en la calle Jacarandas, donde se les realizó una inspección preventiva. Durante la revisión se localizó una mochila que contenía diversas tarjetas de cobro de una supuesta empresa de préstamos en efectivo, tarjetas de presentación, avisos de “visita por retraso de pago”, así como dinero en efectivo.

Al ser cuestionados sobre su actividad, los sujetos se negaron a proporcionar información y adoptaron una actitud agresiva.

Por estos hechos, Guillermo M. M. y Edher Z. R. fueron detenidos como presuntos cobradores de préstamos bajo el esquema conocido como “gota a gota”. Asimismo, fue asegurada una motocicleta de color blanco.

El presidente municipal, Juan Carlos García Márquez, exhortó a la ciudadanía a evitar recurrir a este tipo de préstamos, ya que esta práctica está vinculada a actividades delictivas y, con frecuencia, implica métodos de cobro intimidatorios o violentos.

