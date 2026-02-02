Liquida Coesfo incendio forestal en San Pedro Huilotepec (20:45 h)

San Pedro Huilotepec, Oax. 1 de febrero de 2026.- La Comisión Estatal Forestal (Coesfo) liquidó el incendio forestal registrado en el paraje rancho San Marcial perteneciente al municipio de San Pedro Huilotepec, que afectó 9.80 hectáreas de selva baja caducifolia.

Las acciones dentro de esta localidad del Istmo de Tehuantepec, fueron realizadas por la brigada de Santa María Mixtequilla, en coordinación con personas comuneras, Protección Civil y policías municipales, así como por el Heroico Cuerpo de Bomberos del Estado de Oaxaca.

La dependencia entregó la zona al comisario de bienes comunales, Alberto Molano Salinas; quien quedó bajo el resguardo de este lugar para evitar posibles reactivaciones.

