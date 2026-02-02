Juchitán, cuna de la izquierda y de la lucha por la democracia en el país: Emilio Montero Pérez (20:30 h)

Juchitán de Zaragoza, Oax., 1 de febrero. Al encabezar aquí una reunión con liderazgos de organizaciones políticas, sociales, de transportistas y comités de colonias populares, de este municipio, Emilio Montero Pérez subrayó la importancia de la Consulta por la Revocación de Mandato, del domingo pasado, en el proceso democrático que se vive en la entidad.

Acompañado por el alcalde juchiteco, Miguel Sánchez Altamirano, recordó que Oaxaca vivió el domingo pasado un proceso inédito en su historia, pues el gobernador Salomón Jara Cruz es el único mandatario estatal que se ha sometido a la evaluación de la ciudadanía en todo el país.

Más allá de mezquindades, más allá de quienes viven de mentiras y frustraciones, por encima de quienes pretenden regresar a los tiempos del autoritarismo y la corrupción, el pueblo salió a emitir su juicio y el sesenta por ciento de las y los votantes decidió la continuación de la Primavera Oaxaqueña, señaló.

Con la presencia del secretario de Pueblos Originarios del Comité Ejecutivo estatal de Morena, Roberto López Santos, recordó que Salomón Jara subrayó la noche de ese domingo su respeto por las voces críticas representadas por los votos contrarios, pues llaman a la obligación de hacer un alto y enderezar lo necesario, por el bien de Oaxaca.

Ante el entusiasmo de las y los presentes en la asamblea, el joven político recordó que este municipio es la cuna de la izquierda y de la lucha por la democracia en el país, y punta de lanza en la construcción de la Primavera Oaxaqueña.

Juchitán, dijo, fue el municipio con más alto porcentaje de votación emitida en todo el estado y con más alto porcentaje a favor del gobernador Salomón Jara.

Durante su intervención, Miguel Sánchez y Roberto López coincidieron en afirmar que Juchitán respalda decididamente a su amigo el gobernador.

