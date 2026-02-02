El AIFA, ‘aeropuerto fracasado’: Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas (22:36 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de febrero. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) acumula un costo total al erario de 425 mil 926 millones de pesos, pero sigue sin interesar a los pasajeros o aerolíneas, afirma un análisis del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas.

El documento, que circula a falta de 50 días para que la terminal cumpla sus primeros cuatro años en operación, hace un balance sobre inversión pública, número de pasajeros y operaciones.

El reporte firmado por Pablo Casas Lías califica al aeropuerto como “fracasado”, y lo atribuye a la falta de consideración de los estudios técnicos, de mercado y de las opiniones de actores de la industria.

La inversión

Según el documento, el AIFA incluye un gasto de 183 mil 115.8 millones por construcción y operación, además de 242 mil 811 millones de pesos por gastos colaterales directos.

Según las estadísticas oficiales citadas, en 2025 el aeropuerto movilizó únicamente a 7 millones 79 mil usuarios, mientras que los planes hablaban de 20 millones de pasajeros.



El reporte dice que según las estadísticas oficiales de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) correspondientes al periodo enero-diciembre de 2025, el AIFA no figuró dentro de las principales rutas internacionales de transporte de pasajeros.

En el ámbito nacional, la ruta Santa Lucía-Cancún registró una caída del 10.4% en comparación con el año anterior, al pasar de un millón 102 mil pasajeros en 2024 a 988 mil en 2025.

En materia de carga aérea, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) sigue siendo el primer lugar nacional, pese al decreto firmado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para “cerrar” esas operaciones.

No obstante, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) mantuvo un veto sobre el AIFA tras argumentar deficiencias en infraestructura y conectividad, lo que resultó en la cancelación de 13 rutas de pasajeros y carga.

Pese a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirmó que el aeropuerto alcanzó su punto de equilibrio en junio de 2024 con utilidades de 78 millones de pesos en el primer trimestre de ese año, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) asignó 744 millones 690 mil pesos a la terminal para el ejercicio fiscal 2026. Actualmente, la institución cuenta con 790 empleados y su Director General percibirá un salario anual de 2 millones 69 mil 760 pesos.



Respecto a futuros eventos, el reporte dice que el aeropuerto recibió la designación como sede para la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque debido a limitaciones de conectividad terrestre y aérea, únicamente recibirá vuelos chárter.

Por otra parte, no existieron registros de procedimientos administrativos o investigaciones por corrupción contra funcionarios vinculados al proyecto cancelado en Texcoco, el cual habría tenido un costo de 300 mil millones de pesos.

“El populismo basado en la simulación, el discurso falaz y pseudológico, destruye todo. Los actuales tiempos demandan un cambio real y veraz. El poder es para transformar. Con mayor razón, el poder total”, dice el reporte. AristeguiNoticias

