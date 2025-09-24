Abuelito fallece por infarto cerca del módulo Azul (13:25 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de septiembre. Un hombre de la tercera edad falleció cuando caminaba sobre la calle Proletariado Mexicano a la altura del módulo Azul al norte de la ciudad capital.

La víctma fue identificado con el nombre de Ramiro, de 68 años de edad.

Hasta el momento se ignora las causas de su deceso, sin embargo, podría haberse tratado de un infarto.

Vecinos que circulaban por la zona se dieron cuenta cuando se desvaneció y de inmediato llamaron a los servicios de emergencia quienes a su llegada no pudieron hacer nada, pues al revisarlo ya no contaba con signos vitales.

Cómo primer respondiente arribaron elementos de la Policía Municipal quienes acordonaron el lugar para dar paso a los paramédicos de la Cruz roja a bordo de la ambulancia 042.

De igual manera, llegó personal de la AEI para las diligencias correspondientes.

