Abuelito fallece por infarto cerca del módulo Azul (13:25 h)

2025/09/24  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 24 de septiembre. Un hombre de la tercera edad falleció cuando caminaba sobre la calle Proletariado Mexicano a la altura del módulo Azul al norte de la ciudad capital.

La víctma fue identificado con el nombre de Ramiro, de 68 años de edad.

Hasta el momento se ignora las causas de su deceso, sin embargo, podría haberse tratado de un infarto.

Vecinos que circulaban por la zona se dieron cuenta cuando se desvaneció y de inmediato llamaron a los servicios de emergencia quienes a su llegada no pudieron hacer nada, pues al revisarlo ya no contaba con signos vitales.

Cómo primer respondiente arribaron elementos de la Policía Municipal quienes acordonaron el lugar para dar paso a los paramédicos de la Cruz roja a bordo de la ambulancia 042.

De igual manera, llegó personal de la  AEI para las diligencias correspondientes.

Justicia Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Búscanos en Facebook



Más historias

Reitera Cobao que las guías de estudio son totalmente gratuitas e invita a denunciar cobros indebidos (13:00 h)

 Oaxaca de Juárez, 24 de septiembre. El Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) aclara que, por instrucción...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: