Latidos Vecinales sigue transformando espacios con actividades para toda la familia (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de septiembre. El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, encabezado por el presidente municipal Ray Chagoya, continúa fortaleciendo la convivencia y el bienestar ciudadano a través de Latidos Vecinales, programa que cada semana llega a diferentes puntos de la ciudad con actividades recreativas, culturales y de prevención.

Este jueves 25 de septiembre la jornada se llevará a cabo en la Agencia de Montoya, con dinámicas artísticas, juegos educativos, valoraciones médicas y talleres para niñas, niños y personas adultas mayores.

El viernes 26, la cita será en la Central de Abasto (Bodegas, cuarta Nave), donde se desarrollarán actividades como talleres de porcelana en frío y llaveros, pláticas de emprendimiento y prevención de la violencia, además de dinámicas lúdicas para toda la familia.

El sábado 27, la Unidad Deportiva Pozas Arcas, junto al Mercado Aurora, abrirá sus puertas para promover la lectura, la activación física y la educación en valores, además de pláticas de igualdad de género y no discriminación.

Finalmente, el domingo 28 la jornada llegará a la zona de Candiani, donde las y los asistentes podrán disfrutar de talleres de papalotes, dinámicas de reciclaje, juegos cooperativos y actividades de proximidad social junto con la policía municipal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma que Latidos Vecinales es una prioridad de la administración del presidente Ray Chagoya, al ser un espacio de encuentro donde se construyen lazos, se fomenta la participación ciudadana y se impulsa una ciudad más unida, segura y solidaria.

