Atiende Protección Civil avistamiento de cocodrilo en Punta Zicatela (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de septiembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) atiende el reporte del avistamiento de un cocodrilo en la Punta Zicatela, perteneciente al municipio de Santa María Colotepec.

Personal de Protección Civil en coordinación con instancias correspondientes, realizan las acciones necesarias para llevar a cabo su captura de manera segura, con el fin de proteger al reptil y a la población.

La CEPCyGR llama a personas turistas, visitantes y locales a evitar acercarse al área donde se ha observado al cocodrilo, así como seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades, para prevenir cualquier incidente.

