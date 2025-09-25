Atiende Protección Civil avistamiento de cocodrilo en Punta Zicatela (14:30 h)

2025/09/25  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 25 de septiembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) atiende el reporte del avistamiento de un cocodrilo en la Punta Zicatela, perteneciente al municipio de Santa María Colotepec.

Personal de Protección Civil en coordinación con instancias correspondientes, realizan las acciones necesarias para llevar a cabo su captura de manera segura, con el fin de proteger al reptil y a la población.

La CEPCyGR llama a personas turistas, visitantes y locales a evitar acercarse al área donde se ha observado al cocodrilo, así como seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades, para prevenir cualquier incidente.

General Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Búscanos en Facebook



Más historias

Latidos Vecinales sigue transformando espacios con actividades para toda la familia (13:30 h)

 Oaxaca de Juárez,  25 de septiembre. El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, encabezado por el presidente municipal Ray Chagoya,...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: