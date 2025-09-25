¿Quién es Fernando Chico Pardo?, empresario que compró 25 por ciento de Banamex (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de septiembre. Fernando Chico Pardo es uno de los líderes empresariales más influyentes de México, miembro de los consejos de administración de diversas empresas de gran relevancia, entre ellas Grupo Carso, Grupo Industrial Saltillo y GEPP.

El reconocido empresario mexicano compró una cuarta parte de las acciones de Banamex, una operación que marca el retorno de una parte de la institución a manos mexicanas.

¿Quién es Fernando Chico Pardo?

Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un MBA por la Kellogg School of Management de Northwestern University.

Tras iniciar su carrera en Wall Street, fundó en 1982 Acciones y Asesoría Bursátil, compañía que en 1992 se fusionó con Inbursa. Chico Pardo fungió como director general de Grupo Financiero Inbursa hasta 1997.

En 1997 fundó Promecap, firma de capital privado que se especializa en inversiones en compañías mexicanas. En dicha compañía, Fernando Chico se mantiene como presidente y director general.

En 2003 adquirió una participación de control en Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B.

(Asur), que opera nueve aeropuertos en el sureste de México, seis en Colombia y uno en Estados Unidos. Asur cotiza en la Bolsa de Nueva York desde el año 2000 y en la Bolsa Mexicana

de Valores.

A partir de 2014 es el mayor accionista individual de Carrix, el operador privado de puertos

más grande de América, con presencia relevante en Estados Unidos y Latinoamérica. Forma

parte de su Consejo de Administración en calidad de accionista y socio operador.

También es fundador y accionista mayoritario de dos plataformas hoteleras, que en conjunto

administran más de 9 mil habitaciones en el segmento de lujo todo incluido y 3 mil en el segmento de ultralujo, en alianza con marcas como Four Seasons, One and Only, Rosewood,

Hyatt, entre otras.

Actualmente, Fernando Chico Pardo cuenta con las siguientes participaciones institucionales y extracurriculares:

Miembro del Comité de Inversiones del Fondo de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas por más de una década.

por más de una década. Fundador y miembro de la Iniciativa del Pacto Mundial de la ONU.

Presidente del Patronato de la Universidad Iberoamericana (2005–2014). Actualmente forma parte de su máximo órgano de gobierno (UIAC).

Desde 2020 es miembro del Patronato de Northwestern University, donde fue designado como Life Trustee, siendo también miembro del Consejo Consultivo Global de la Kellog’s School of Management.

Presidente del Capítulo México de la Légion d’Honneur Française (2016-2021) y copresidente del Consejo Estratégico Franco-Mexicano, organismo de alto nivel enfocado en impulsar intercambios económicos, educativos y culturales.

Filántropo y líder activo en diversas organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la educación, salud, periodismo, medio ambiente y las artes.

