Se mantiene inestabilidad en mayor parte de Oaxaca este viernes (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de agosto. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se mantendrá inestabilidad en la mayor parte de Oaxaca, con cielos con pocas nubes por la mañana a cubiertos por la tarde y noche, así como precipitaciones de intensidad variable y tormentas localmente fuertes acompañadas con chubascos, actividad eléctrica y rachas fuertes de viento.

Además, se esperan probables áreas de niebla densa al amanecer en zonas de la Sierra Sur, Mixteca, Sierra de Juárez y Sierra de Flores Magón; derivada de la onda tropical número 27, que seguirá teniendo influencia sobre el estado en la medida que siga transitando hacia el oeste durante este día, con una velocidad promedio de 25 kilómetros por hora, apoyada por un canal de baja presión.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas ascenderán en el Istmo de Tehuantepec y Costa, donde podrían superarse localmente los 35 grados, asociados con horas de bochorno después de mediodía.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 16 y máxima de 29 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 24 y máxima de 36 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 20 y máxima de 34 grados.

• Costa, mínima de 23 y máxima de 35 grados.

• Mixteca, mínima de 15 y máxima de 29 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 16 y máxima de 32 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 26 grados.

• Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 27 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir