La carrera por el 2030 ¡YA EMPEZÓ! Tío Richie y Harfuchito: Alfredo Brena (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de octubre. Apenas estamos en el 2025, y ya se están perfilando los candidatos presidenciales para la elección del 2030. La presidente Claudia lleva prisa, y destapa a su gallo. Y por otro lado, tal vez involuntariamente, pero, posiciona al opositor que encausará el descontento.

Vamos directo al análisis de este entuerto. Omar García Harfuch es el Delfín de la presidente Claudia, ella lo llevó a ser el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en el sexenio anterior. Y ya como presidente, ella lo coloca como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, al no haber podido hacerlo Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

En el momento de iniciar su sexenio, la presidente Claudia se da cuenta de que su flamante secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, estaba carente de poder real ante los secretarios de la Defensa Nacional y de la Naval. Pero estamos en tiempos dictatoriales y eso no representó ningún problema para la presidente Claudia.

Quien inmediatamente le ordenó, al hoy sometido Poder Legislativo, la aprobación de una serie de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde el General de División Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional y el Almirante Raymundo Pedro Morales, Secretario de Marina, prácticamente quedaron bajo el mando del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

No importaron los estudios universitarios, ni la excelsa trayectoria profesional y laboral del militar y del marino, ni la solidez de las instituciones castrenses. Constitucionalmente, quedaron bajo las órdenes del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, quien solamente cuenta con una licenciatura en derecho y una maestría en administración, en instituciones de bajo perfil, aunado a unos cursos de policía, y su formación con Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón (Presidente de México 2006-2012).

Ahora bien, García Harfuch ha cumplido con su papel, como policía de la nación, cuando menos para la presidente Claudia, y eso es lo que le importa. La presidente Claudia está llevando un gobierno mediático, en el cual, en las Mañaneras, se vierten cifras, promesas, desmentidos. Aunque la realidad sea otra.

Luego entonces no es de extrañar, que con motivo de las comparecencias de Harfuch ante los legisladores, esto se haya aprovechado, primeramente, para hacer patente el apapacho de los legisladores ante la presencia del Delfín de la que manda en el Congreso, que es la presidente Claudia.

Y acto seguido se empezara a proyectar la imagen, mediáticamente, de un Harfuch del que supuestamente depende el éxito, de salir avante, ante el escrutinio que está realizando la administración de Estados Unidos, contra los gobiernos Narco Terroristas del Eje Rojo, como son Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Para el aparato mediático de la 4T, el secretario Harfuch, ha destruido miles de laboratorios de fentalino y detenido más de 20 mil delincuentes. Más sin embargo, esos detenidos son fantasmas, sí, son fantasmas, porque no hay registro de uno solo de ellos, en ninguna penitenciaría, centro de adaptación o penal de alta seguridad, de todo el país.

O sea, que para hablar claro y liso, los logros mediáticos de Harfuch, son para consumo de los seguidores de las Mañaneras. Falta ver si La Casa Blanca le cree, seguramente no. Pero, eso no importa, cuando la administración de Trump, empiece a tomar acciones concretas contra los narcos y los políticos mexicanos, entonces la 4T dirá que es una conspiración imperialista en contra de un país soberano.

Y por mientras, se va preparando la simulación de una sucesión presidencial “democrática”. Donde se proyecta la imagen de un súper policía, que está limpiando al país de delincuentes, y que siendo un émulo de Bukele, el presidente de El Salvador que acabó con la Mara Salvatrucha, merece ser Presidente.

Ahora bien, la presidente Claudia, en su afán de denostar a Ricardo Salinas Pliego, en su programa político electoral de Las Mañaneras, ha tenido un resultado contra producente. Ha empezado a promocionar la imagen del futuro candidato a la Presidencia, que puede encausar el descontento en contra del régimen dictatorial.

Ricardo Salinas pliego ha comenzado a edificar la imagen del empresario, que está siendo víctima del estado. El estado lo agrede,y él se defiende. La culpa toda es de la presidente Claudia. Porque ya logró hacerlo víctima.

La necedad presidencial, va a llevar a Ricardo Salinas a ser el mártir del régimen dictatorial de la 4T. Ricardo Salinas va a escalar los ataques de la presidente Claudia a niveles internacionales, y es ahí donde, se va a convertir en paladín y bandera de todos los opositores al régimen totalitario de la 4T

Felicidades presidente Claudia…ya tiene usted candidato y opositor para la elección del 2030.

¡Suerte! y hasta los próximos Lunes y Jueves De Análisis Político

30 OCTUBRE 2025

