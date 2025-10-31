Sheinbaum se pelea con subsecretario de Estado de EE.UU (18:11 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de octubre. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió este miércoles al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, luego de que este criticara la postura de México ante la Asamblea General de la ONU, donde el país votó a favor de la resolución que condena el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum fue enfática: *“La política exterior de México la define México. Somos un país soberano, libre, independiente, y la política exterior se define con base en nuestros principios”*. La mandataria subrayó que el respaldo al pueblo cubano es histórico y forma parte de una tradición diplomática basada en la no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos.

La declaración se dio en respuesta directa a los señalamientos de Landau, quien calificó como “una mentira de principio a fin” la postura mexicana en la ONU y lamentó que países aliados perpetúen lo que llamó “el mito” del bloqueo, al que consideró una medida legítima contra una “dictadura caudillista” que ha permanecido en el poder por más de seis décadas.

Sheinbaum defendió la votación de México en la ONU, donde la resolución contra el embargo recibió *165 votos a favor, 12 abstenciones y solo 7 en contra*. México se sumó a la mayoría de países que solicitaron nuevamente el levantamiento del bloqueo, una medida que ha sido condenada por la comunidad internacional desde hace décadas.

La presidenta también recordó que el embajador Héctor Vasconcelos fue el encargado de presentar la postura mexicana ante la ONU, reiterando el rechazo al embargo y el llamado a respetar la soberanía de Cuba. “El apoyo a Cuba ha sido histórico y no responde a presiones externas”, afirmó Sheinbaum, en alusión a las declaraciones del funcionario estadounidense.

Este intercambio diplomático ocurre en un contexto de tensiones renovadas entre México y Estados Unidos en materia de política exterior, particularmente en relación con América Latina. La respuesta de Sheinbaum marca un posicionamiento firme de su administración en defensa de la soberanía nacional y la continuidad de una política exterior independiente.

FacebookThreadsXWhatsAppTelegramYahoo MailCompartir

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir