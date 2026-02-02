Capturan a familia con droga y motocicletas robadas en Huajuapan (20:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 1 de febrero. Los integrantes de una familia fueron asegurados durante el cateo

que realizaron a una vivienda, en donde hallaron droga y motocicletas con reporte de robo.

El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana del viernes, en un domicilio ubicado en la colonia El Mirador, en Huajuapan de León, Oaxaca.

El cateo fue encabezado por personal de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, en coordinación con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, policías Estatal y Municipal.

Se localizaron motocicletas con reporte de robo, supuestamente tres, una caja con aproximadamente 100 pipas de cristal, droga de la conocida como cristal y marihuana; cuya cantidad en gramos se desconoce.

También hallaron una báscula gramera, un arma de fuego, tipo revolver, con seis balas; y otros artículos para elaborar bolsitas o grapas de droga.

Los detenidos son: Gustavo Angel L. C, de 21 años de edad; Miguel H. S., de 47 años; Ana Laura R. E., de 20 años de edad; Gabriela H. R., de 40 años de edad; y Aquilina S. A., de 70 años de edad.

Dichas personas fueron localizadas al interior del domicilio; será el personal de la Vicefiscalía quien determinará su situación jurídica.

