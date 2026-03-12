Joven emprendedora de 19 años pierde la vida tras ataque armado en Juchitán (20:00 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 11 de marzo. Una joven emprendedora de apenas 19 años de edad perdió la vida la tarde de este miércoles tras ser víctima de un ataque armado ocurrido en la Octava Sección Cheguigo, a la altura de la avenida Ignacio López Rayón y el callejón de Los Cocos.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados llegaron hasta el puesto de hamburguesas donde la joven se encontraba trabajando y abrieron fuego en repetidas ocasiones, provocándole heridas de gravedad ante la mirada de personas que se encontraban en la zona.

Familiares de la víctima, al percatarse de lo ocurrido, intentaron auxiliarla de inmediato y la trasladaron a una clínica cercana; sin embargo, al llegar al lugar los médicos confirmaron que la joven, identificada como Georgina, ya no contaba con signos vitales.

De manera extraoficial se informó que la joven contaba con medidas de protección, ya que anteriormente había recibido amenazas relacionadas con el cobro de piso, por lo que la Fiscalía habría ordenado vigilancia en su domicilio y en los lugares donde realizaba sus actividades comerciales. Autoridades ya investigan este lamentable hecho que ha causado consternación entre la población.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir