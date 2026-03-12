Alerta por enfermedad renal en México: los síntomas silenciosos que muchos ignoran (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de marzo. La enfermedad renal crónica representa un reto creciente para el sistema de salud en México. Se estima que cerca del 12% de la población padece este padecimiento, aunque en muchos casos no se detecta en etapas tempranas.
En entrevista con Publimetro, Ana Lía de Fátima García, directora general de la Fundación IMSS, explicó que desde el sistema público de salud se atiende a aproximadamente 80 mil pacientes con enfermedad renal, quienes reciben tratamientos como diálisis o hemodiálisis.
“En muchos casos la enfermedad no se detecta a tiempo. Por eso hacemos un llamado a la población para generar conciencia sobre la importancia de cuidarse, llevar una alimentación saludable, hacer ejercicio y detectar los síntomas en etapas tempranas”, señaló.
especialistas llaman a detectar síntomas a tiempo y cuidar los riñones
¿Por qué es difícil detectar la enfermedad renal?
Uno de los principales retos de la enfermedad renales que puede desarrollarse sin síntomas evidentes durante mucho tiempo.
De acuerdo con la directora de Fundación IMSS, este padecimiento suele estar relacionado con enfermedades crónicas comunes como:
