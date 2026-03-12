Congreso local continúa trabajando para reducir brechas de desigualdad: Grupo Parlamentario Morena (20:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., a 11 de marzo. En conferencia de prensa, el Grupo Parlamentario de Morena, acompañado por integrantes de los grupos parlamentarios de Fuerza por Oaxaca, Plural y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), destacó que esta legislatura trabaja para eliminar las desigualdades y violencias que enfrentan las oaxaqueñas.

La diputada Karla Clarissa Bornios Peláez, de Morena, recalcó que desde el Congreso del Estado se continúa trabajando en el impulso de marcos normativos que contribuyan a reducir las brechas de desigualdad y a garantizar una vida libre de violencia para las oaxaqueñas, particularmente en el contexto del mes de marzo, periodo en el que se refuerzan iniciativas orientadas a fortalecer la igualdad sustantiva y la protección de los derechos de las mujeres.

Por su parte, la diputada Sandra Daniela Taurino Jiménez, también de Morena, destacó la realización de la sesión solemne en la que se entregó la Medalla al Mérito “Juana Catalina Romero Egaña 2026”, reconocimiento otorgado a mujeres que, desde distintos ámbitos, han contribuido con su trabajo y liderazgo a la transformación social de Oaxaca. En este sentido, expresó el reconocimiento de la bancada a todas las participantes y galardonadas, al considerar que su trayectoria representa un ejemplo e inspiración para las nuevas generaciones.

En su intervención, el diputado César David Mateos Benítez, de Morena, reiteró que el Poder Legislativo es un espacio plural donde se expresan posturas, se contrastan ideas y se generan debates en torno a los asuntos de interés público.

En la conferencia de prensa participaron las legisladoras de Fuerza por Oaxaca, Mónica Belén López Javier y María Eulalia Velasco Ramírez; así como Mauro Cruz Sánchez, del Grupo Plural, y Melina Hernández Sosa, del PVEM.

