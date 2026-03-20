Jara se juega la rectoría de la UABJO con varios Gallos: Alfredo Brena (19:23 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de marzo. El gobernador de Oaxaca Salomón Jara, no solamente quiere imponerle a la UABJO, al Rector por un periodo de 4 años. Realmente, lo que quiere, es implantar un sistema que

garantice la tiranía de la Casta Dorada, para que esta quede perpetuamente al servicio del Gobierno Estatal.

Los estudiantes de 1977, del ala Sorianista, o sea los adeptos al médico rural Felipe Martínez Soriano, lucharon por una universidad: Científica, Crítica y Popular. Ese era el lema de las universidades combativas, de izquierda lógicamente, de la república mexicana.

Las universidades más combativas de la república mexicana, con sus respectivos grupos de activistas eran: La Benemérita de Puebla, con los FUAS y los Carolinos; la Universidad Autónoma de Sinaloa, con su grupo “Los Enfermos”; la UNAM; La escuela de Agronomía de Chapingo; en Michoacán, los Nicolaítas; etc.

En la época de los 70’s, era casi una obligación ser revolucionario. Y ese modelo de Universidad Científica Crítica y Popular, lo llevaron al extremo varias universidades.

En la UNAM, en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Arquitectura, había 2 formas de cursar la carrera: la forma tradicional, a la que llamaban Dirección. O Auto Gobierno, donde los estudiantes marcaban el rumbo de la enseñanza que querían recibir.

Y dentro de la misma UNAM, existían 2 Preparatorias, que se llamaban Populares, una, la Preparatoria Popular Tacuba, y otra, la Preparatoria Popular Tlatelolco. Donde los estudiantes marcaban la forma en que querían que se les enseñara.

En Agronomía de Chapingo, se llegó al punto en el que los alumnos calificaban al profesor. Incluso, en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), el grupo estudiantil Los Enfermos, manejo la UAS durante varios años.

Dados estos ejemplos y situados en esa época, podemos observar que lo acontecido en 1977 en la UABJO, no fue nada extraño, sino el compás marcado por el momento estudiantil de la república mexicana, en los tiempos posteriores al 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, y al Halconazo del 10 de junio de 1971, en el Jueves de Corpus.

Lo curioso del caso, es que todas esas universidades combativas de los 70’s, retomaron la ruta educativa tradicional. En la UNAM, en ciudad Universitaria, en la Facultad de Arquitectura, desapareció Auto Gobierno, que era la forma alterna en que se podía estudiar arquitectura en la UNAM, quedándose únicamente, con la forma tradicional de enseñanza.

También en la UNAM, se eliminaron las Preparatorias Populares, Tacuba y Tlatelolco.

Porque se habían convertido, las 2 preparatorias, en catervas de porros que manejaban al garete, estas instituciones educativas.

Lo que sí es de extrañar es: ¿Por qué la UABJO, continúa en el caos producido por ese lema de educación Científica Crítica y Popular, que quedó en desuso en todas las universidades combativas de la república mexicana?

La respuesta es sencilla, ninguna de estas combativas universidades eligen a su Rector mediante voto universal, con el Consejo Universitario como árbitro electoral.

La última universidad que abandonó este esquema fue la Benemérita de Puebla durante su refundación, hace 25 años. La BUAP se refundó, basándose en esa premisa: el Consejo Universitario no podía, ni debía, manejar la elección a Rector, con voto popular, porque eso se había convertido en una dictadura, a la que no se le podía ganar una elección.

La primer universidad en ser autónoma, fue la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual, como está escrito líneas arriba, también fracasó con su proyecto populista de Autogobierno en la Facultad de Arquitectura de CU, y con sus Preparatorias Populares; las de Tacuba y Tlatelolco. Fue evidente el fracaso de la Universidad Científica Crítica y Popular, manejada por porros.

Y en cuanto a la elección del Rector, la UNAM, elije a su Rector mediante voto secreto, de los integrantes de la Junta de Gobierno. ¿Así o más claro?

¿Pretende la UABJO continuar en el error, y perseverar en un modelo arcaico y en desuso, como el de Universidad Científica Crítica y Popular? Que solamente fue para todas las universidades del país, un caótico experimento dirigido por y para porros.

Y en cuanto a la forma de elegir al Rector, la UABJO, comparada con la UNAM, y con todas las universidades del país. ¿Pretende ser más papista que el Papa?

La evidencia de la refundación de la BUAP, que tuvo como punto central, quitarle a los porros el control, extinguiendo esa forma de elección, que le dio el poder al que tenga más porros. Debería ser ejemplo para Oaxaca y no para que Salomón Jara, quiera ahora ser él el jefe del porrismo de la UABJO, manejando él la elección mediante el Consejo Universitario.

¡Suerte! y hasta los próximos Lunes y Jueves De Análisis Político

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