La “Clásica Ciclista Benito Juárez 2026” se correrá el 5 de abril (20:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 19 de marzo. Con dos modalidades de competencia, una de ruta que contempla la categoría femenil, juvenil, libre y máster varonil, así como la modalidad de montaña que involucra a las categorías libre femenil, varonil y máster varonil, el próximo 5 de abril en el marco del 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez, se realizará la “Clásica Ciclista Benito Juárez 2026”.

En cuanto a la modalidad de ruta, se podrá participar en la libre femenil, juvenil varonil (hasta 18 años), libre varonil (hasta 39 años), máster varonil (40 años y más). Para esta división, la salida será en el zócalo capitalino, con meta en la Cumbre, Ixtepeji. En cuanto a la premiación, el primer lugar de la categoría femenil recibirá $12,000 pesos, para el segundo sitio se contemplan $10,000 pesos, mientras que el tercer lugar obtendrá $8,000 pesos, para el cuarto sitio serán $5,000 pesos, finalmente para el quinto sitio el estímulo es de $3,000 pesos.

En la categoría juvenil varonil, de la modalidad de ruta, el primer sitio obtiene $9,000 pesos, para el segundo lugar $7,000 pesos, mientras que el tercer puesto se lleva $6,000 pesos, mientras que el cuarto sitio es de $5,000 pesos, en tanto el quinto puesto recibe $4,000 pesos. Para el campeón de la libre varonil, el premio es de $25,000 pesos, para el segundo lugar serán $20,000 pesos, mientras que el tercero en concluir recibe $15,000 pesos, para el cuarto ciclista en cruzar la línea de meta, el premio es de $12,000, finalmente el quinto puesto se lleva $8,000 pesos.

En la categoría máster varonil, el estímulo es de $12,000 pesos para el primer sitio, el segundo recibe $10,000 pesos, el tercero obtiene $8,000 pesos, el cuarto lugar $5,000 pesos, mientras que el quinto sitio se lleva $3,000 pesos. La modalidad de ruta inicia el 5 de abril a las 7:30 de la mañana, mientras que la de montaña comienza a las 7:00 horas.

En la modalidad de montaña, se podrán registrar en la categoría libre femenil, libre varonil (hasta 39 años) y máster varonil (40 años y más). El primer lugar de la libre femenil se lleva $6,000 pesos, el segundo $5,000 pesos, para el tercero se contemplan $4,000 pesos, el cuarto en cruzar la línea de meta recibe $3,000 pesos, mientras que el quinto sitio se lleva $2,000 pesos. En la categoría libre varonil, el primer sitio recibe $10,000 pesos, en tanto el campeón de la máster varonil recibe $6,000 pesos de premiación.

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