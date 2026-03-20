Mujer se broncea las piernas en un balcón de Palacio Nacional (18:00 h)

Un video que muestra a una mujer presuntamente tomando el sol en un balcón de Palacio Nacional en Ciudad de México ha capturado la atención pública y abierto un intenso debate sobre los límites del uso y el respeto de espacios simbólicos.

En X —antes Twitter—, el popular creador de contenido Vampipe —una voz crítica de la Cuarta Transformación— difundió un audiovisual que muestra a una mujer de aproximadamente 25 a 30 años, sentada en un balcón de Palacio Nacional.

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A pesar de que la grabación se hizo a larga distancia, las capacidades de las cámaras del dispositivo móvil permiten apreciar que la mujer permanece sentada, con un vestido recogido hasta sus piernas, las cuales son alcanzadas por los rayos del sol.

Reacciones y polémica en torno al video

En una primera publicación, el popular tuitero editó el video, incluyendo un extracto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde la mandataria explicó a la prensa que escuchó desde Palacio Nacional el concierto gratuito ofrecido por Shakira en el Zócalo el pasado 3 de marzo.

¿A poco crees que estas piernas se broncean por sí solas? Un poquito más de empatía con la mujer que toma el Sol en Palacio Nacional. pic.twitter.com/ARaKGxljIM — vampipe ⍨ (@vampipe) March 19, 2026

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Ante los numerosos comentarios que ponían en duda la veracidad del video, el creador digital subió una versión extendida, con su audio original, para acreditar que fue grabado desde la explanada de la Plaza de la Constitución.

Infobae México solicitó una postura oficial a fuentes de la Presidencia de la República sobre el incidente, pero no obtuvo respuesta.

Al margen, figuras públicas como la presentadora Laisha Wilkins, ironizaron sobre el hecho: “Hola ke ase? Aki, tomando el sol en Palacio”, escribió la actriz, quien en los últimos años incursionó en proyectos digitales de enfocados en política.

Laisha Wilkins compartió este video viral de una mujer tomando el sol en una ventana del Palacio Nacional. (Captura de pantalla: X) Laisha Wilkins compartió este video viral de una mujer tomando el sol en una ventana del Palacio Nacional. (Captura de pantalla: X)

¿Por qué es relevante el tema?

Aunque parezca un hecho trivial o cómico, toca fibras sensibles sobre la cultura, la política y el respeto a los espacios públicos en México.

El simbolismo del recinto: Palacio Nacional no es cualquier edificio; es la sede del Poder Ejecutivo Federal y la residencia de la presidenta. Es un monumento histórico que alberga murales de Diego Rivera y siglos de historia política. Ver un acto asociado con el ocio en un lugar de solemnidad republicana genera un choque visual y simbólico que invita a debatir sobre los límites del uso del espacio público.

El debate sobre la seguridad y el orden: El video pone sobre la mesa preguntas incómodas para las autoridades: ¿Cómo es que alguien pudo instalarse con tal comodidad en un área restringida o altamente vigilada?

Infobae

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