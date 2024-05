Jaime Larrazabal llama a ciudadanos a no vender su voto, actuar a tiempo para cambiar el gobierno (07:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 24 de mayo. Jaime Larrazabal Bretón aspirante a la presidencia municipal de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló la importancia de que la ciudadanía entienda que si no queremos seguir como estamos tenemos que votar, por lo que pidió a la gente que conozca su proyecto, que lo valore, que lo compare y que vote en consecuencia.

Arquitecto de profesión, y político con años recorridos en diversas administraciones federal y estatal, conocedor de la situación que impera en la capital oaxaqueña, expresó que la problemática más sentida que los capitalinos le han manifestado durante su recorrido en las colonias y agencias es el tema de la inseguridad.

Este fenómeno, dijo, es un fenómeno gravísimo y ello se debe, “a la falta de empleo, el alcohol, la droga y la falta de oportunidad para que la gente se desarrolle, es la no continuación de los estudios de la mayor parte de la juventud y todos los excesos que hay hoy en día”.

“ese el principal problema de la ciudad, la seguridad pública, hay universidades a una cuadra de la carretera, y en el día, en la tarde y en la noche les quitan las tablets y los teléfonos y las mochilas y no hay un solo policía”.

Manifestó que le ha explicado a la ciudadanía que solamente el asunto de la basura es un asunto que le compete al Ayuntamiento, “los demás asuntos que los tenemos documentado en la Agenda de Gobierno, son asuntos que son de competencia federal y estatal, me refiero a ver el agua, saneamiento de ríos, salud, educación, deporte, cultura, el tema de la gentrificación o sea hay un cúmulo de asuntos, seguridad pública que principalmente la responsabilidad está en manos del gobierno federal y del estado, y que ahí es donde queremos hacer coincidencia de esfuerzos para resolver el problema”.

Por ejemplo, dijo, en Seguridad Pública, si el gobierno federal y el gobierno del estado no acuden al llamado de la ciudad de Oaxaca para hacer un esfuerzo conjunto, ya que el Gobierno federal tiene inteligencia, tiene estructura, tiene el C5, tiene armamento, dispone de todo lo necesario para combatir la delincuencia; el Gobierno del Estado tiene otra parte más modesto, mientras que el Ayuntamiento no tiene nada, “entonces lo único que podemos tener es ganas de resolver los problemas pero frente a esto pasamos a ser de activos a ser incompetentes qué es lo que está pasando ahora mismo en la ciudad”.

Con experiencia legislativa, fue diputado federal por el PRI en LVIII Legislatura federal, y ese conocimiento la quiere poner al servicio de la ciudadanía al frente del municipio capitalino, pues cuando fue diputado federal y siendo presidente de la Comisión de Turismo, consiguió con sus gestiones el libramiento de Ocotlán y de Ejutla, “cuando fui diputado, yo lo conseguí, yo lo gestioné y no le costó un peso al gobierno del estado, el muelle de cruceros de Huatulco, es un proyecto que vale 3 mil millones de pesos, con la secretaria y con el director de Fonatur yo lo conseguí”, dijo.

Entrevistado en su casa de campaña, el abanderado perredista indicó que sabe cómo gobernar la ciudad, conoce los problemas que la aquejan y tiene la solución con proyectos que ha construido a lo largo de los últimos 19 meses junto con expertos, “nosotros por nuestra parte en estos 19 meses hemos construido un proyecto de agua y saneamiento complementario, tenemos ya el proyecto y tenemos el presupuesto y lo pensamos llevar a la Cámara de Diputados para el efecto de que se pueda aprobar y se pueda tomar en cuenta con un proyecto multianual”.

Señaló que junto con su equipo de trabajo van a presentar cuatro proyectos, es el Proyecto del Agua y Saneamiento, el Proyecto de Seguridad Pública, el Proyecto de la Vialidad y el Problema de la Basura, las cuales ya los tiene en documentos, “tenemos el presupuesto y vamos a ponerlo a la consideración del Congreso que es donde se tiene el dinero, nosotros vamos a entregar esto esperemos entre junio y agosto, porque en septiembre llegan los diputados nuevos”.

“Ya con el expediente allá en la Cámara, poder negociar con el apoyo de diputados y senadores de todos los partidos políticos, conseguir proyectos multianuales para que se invierta en Oaxaca, estamos hablando de proyectos que valen 6 o 7 mil millones de pesos, con que consigamos 2 mil quinientos o 3 mil millones ya arrancamos bien”. indicó.

El aspirante a primer concejal, aseguró que sabe como hacer las cosas, como resolver los problemas que aquejan a la ciudad, “sí lo sé hacer y tenemos un equipo de gente experimentada, jóvenes, profesionales contemporáneos míos, gente que quiere participar, que quiere hacer las cosas y que esa gente es la que pensamos nos puede ser útil en el desarrollo de todo lo que se tiene que hacer en la ciudad”.

“Nosotros conocemos el problema, tenemos propuestas de solución y cómo lo vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer, no estamos pensando de que tengo la idea, tenemos proyectos concretos, atrás de nosotros, en este esfuerzo, hay un grupo importantísimo de científicos, e ingenieros, doctores, enfermeras, gente que saben del tema que nos han ofertado propuestas, se han construido proyectos y eso es lo que estamos ofreciendo a la ciudadanía”, señaló el perredista.

“Nuestra aspiración fundamental es que la gente conozca el proyecto que estamos ofreciendo, que lo evalúe, que lo compare y que vote en consecuencia, nosotros pensamos que el proyecto nuestro es el mejor, igual deben de pensar los demás pero es importante que la gente que es la que manda, es la que genera la encuesta final que es el 2 de junio, esa gente decida en función de lo que está pasando en la ciudad de Oaxaca”.

Manifestó que su planilla es mayoritariamente ciudadana, gente joven deseosa de participar, gente con experiencia, pero lo más importante es decir que todo están en desacuerdo con lo que está haciendo el Gobierno federal, el Gobierno del estado y del Gobierno municipal que están gobernando con ocurrencias, “no se puede, no se vale, no es correcto anunciar agua para todos y entregar 5 mil tinacos, si el problema no es de guardar el agua, el problema es que no hay agua, cómo vamos a traer el agua”.

“no es posible que estemos pensando en llevar a procesar la basura a 100 kilómetros de la capital, en una carretera sinuosa que es la que va a Totolapam, eso son ocurrencias, son ridículos, nosotros estamos haciendo propuestas concretas con tecnología, con proyectos, con presupuestos y además un canal de inversión a través de la Cámara de Diputados”.

En sus recorridos, afirmó que los ciudadanos han recibido bien su proyecto, se han involucrado ya que le ha dicho que pasarán de ser espectadores a protagonistas, enfocado a fortalecer a las 13 agencias municipales, enviando a grupos multi e interdisciplinarios, donde va haber ingenieros, abogados, doctores y enfermeras, de todos los profesionales para recorrer el territorio, a ver qué problemas tienen, valorarlos y después convocar para ver cuáles se van a priorizar, “no vamos a resolver todo es imposible eso pero lo más importante lo que duele la ciudad lo vamos a resolver”.

Explicó que el problema de la vialidad es terrible, dijo, en las mañanas venir de la zona poniente de Etla, de toda esa zona para la ciudad es verdaderamente un martirio, “necesitamos poner puentes deprimidos derivadores viales, tenemos 2 proyectos y lo vamos a presentar en la Cámara de Diputados, uno en Viguera y el otro que lo vamos hacer en el parque del Amor, no se van a terminar en un año, pero lo vamos a arrancar, vamos a insistir en que es necesario que se arranque”.

En el transporte, dijo, hay que involucrar a la ciudadanía, a los colonos, quiene son quien utilizan el transporte, tienen que estar en esa mesa para que ellos decidan la ruta A, la B, la C, por dónde y todo lo que se tiene que hacer y también el empresario requiere que la gente comprenda lo que está invirtiendo y por qué la tarifa tiene que crecer tiene que sentarse a la mesa a discutir eso, lo cual no lo está haciendo nadie.

En el tema del sector educativo, indicó que se sumarán al esfuerzo de los padres de familia de que cómo se está reinvirtiendo el dinero para mejorar las escuelas porque las quejas son constantes de que el baño no sirve, de que las goteras, porque hay dinero del gobierno federal que se está entregando a los patronatos para resolver estos problemas.

Larrazabal Bretón expresó que en el tema de la basura, su Gobierno trabajará de la mano del Sindicato 3 de Marzo, porque ellos son los que saben del tema, acompañado de tecnología, de experiencias en el país, “gente que sepa de impacto ambiental, que sepa de desechos de sólidos no es improvisación, la gente está cansada de mentiras”.

Dijo que en su recorrido a diversas colonias de la ciudad ha visto calles que se construyeron ya con de concreto en las cuales no hay un proyecto integral, que se está trabajando mucho a capricho, mucho influyentismo, por ello, en su Gobierno va priorizar qué es lo que más requiere las colonias, las agencias y no lo que requiere un vecino, no lo que requiere fulano o sutano, “esa mesa es la que vamos a abrir nosotros para construir un plan municipal de desarrollo real en todos lados, en el Centro Histórico, en Xochimilco a Jalatlaco o sea tenemos que escuchar lo que la gente nos dice ponernos de acuerdo e intervenga la autoridad para que construyamos proyectos saludables, constructivos, reales y que sean factibles de realizar”.

Recalcó que los problemas que tienen la ciudad son muchos, las colonias porque la población que ha crecido desmesuradamente, “no hay dinero en este momento para resolver esos problemas, en la colonia Volcanes, los vecinos me manifestaron su inquietudes porque las calles están deshechas, entonces pues tienes que definir qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y con quién lo vas hacer”, subrayó el candidato perredista.

Manifestó que su Gobierno va a digitalizar toda la administración pública, va a poner internet, “vamos a poner call centers en las agencias va a haber gente ahí para que la gente que quiera pagar un predial, en lugar de que venga a perder aquí en 2 semanas 3 semanas, ahí vamos a resolver el problema, la gente que tiene problemas nos vamos a acercar a ellos, vamos a abrir ventanillas sociales para saber qué puede pagar la gente y cómo lo puede pagar, eso muy importante que la gente sepa que estamos pensando en ellos”.

Dará facilidades para que las personas puedan abrir un negocio, además tratar de arrimar créditos blandos para que sean una pequeña y al rato sean una mediana empresa, ya que hoy en día los trámites son muy burocráticos.

En el tema de la guerra sucia entre candidatos de otros partidos, aseguró que esa práctica su planilla no la conoce, no la han llevado a cabo y que su proyecto, es un proyecto de propuestas de alternativas y de soluciones.

Sin embargo, llamó a sus contrincantes a conducirse con civilidad, con respeto y que gane el mejor, “y quién es el mejor el que decida la gente, es el mejor, la encuesta es el 2 de junio no es antes, esas encuestas que andan ahí que te ponen en 5 lugar, en segundo o tercero esas no valen yo lo respeto pero no estoy de acuerdo”.

A los ciudadanos le envió un mensaje, “es muy importante que entendamos que si no queremos seguir como estamos tenemos que votar, lo que le pido a la gente es que conozca nuestro proyecto que lo valore que lo compare, y que vote en consecuencia, obviamente queremos que voten por nuestro proyecto pero si le decimos a la gente que analicen votar es una altísima responsabilidad, andar vendiendo el voto es echarle gasolina al fuego, las cosas no están fáciles y si no actuamos a tiempo si no cambiamos este tipo de gobierno vamos a continuar igual y lo vamos a ver en tiempo, es una realidad así que ese mi llamado, finalizó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir