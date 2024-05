De los votos: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de mayo. Solo faltan unos días para que los mexicanos acudamos a depositar nuestro voto y se vote por la dictadura o la democracia. ´

Aquí en Oaxaca, las cosas se complican para Morena, sin embargo es posible que aún logren obtener los resultados a su favor aunque no los dos millones de votos que ofrecieron a Andrés Manuel López Obrador que no a la corcholata preferida.

Una pifia resultó el haber querido quitar a la presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González por parte del consejero jurídico Geovanny Vásquez Sagrero que como no es un abogado calificado optó por utilizar al contralor interno Salvador Alejandro Cruz Rodríguez para que hiciera el trabajo sucio, pero no prosperó. Según el abogado, había un presunto desvío por más de 19 millones, algo que no le pudieron comprobar a la acusada y hasta le tuvieron que pedir disculpas y perdón. De risa.

***

Por cierto, por el rumbo de Etla, tocó conquistar el voto a la “discapacitada” Gaby Pérez, quien ni siquiera se paró por el área, solo colocó algunas lonas y nunca tuvo el interés por recorrer Etla, porque está confiada en la ola morenista. O quizás su silla de ruedas especial no estuvo lista para ayudarse en el traslado a la zona.

***

Mariana Benitez sigue tratando de conquistar el duro corazón de su admirada Claudia, y le organiza eventos de mujeres que dizque la apoyan. Ayer, salieron a trotar algunas despistadas a quien la oaxaqueña les promete cargos dentro del gobierno de la señora Sheinbaum. De risa.

***

Haydeé Reyes Soto, otra morenista que presume ser comunicóloga piensa que con unas pequeñas visitas domiciliarias ya cumplió con el encargo. Cuando ocurrió el incendio en San Lucas Quiaviní a finales del mes de febrero, pobladores del distrito de Tlacolula de Matamoros la criticaron por su falta de solidaridad y acompañamiento ante este desastre natural que dejó cinco personas muertas y decenas de hectáreas afectadas.

La legisladora volvió a olvidarse de su solidaridad para los comuneros y autoridades que trabajaron en sofocar el incendio entre los municipios de Villa de Mitla y Villa Díaz Ordaz; incluso, en esta ocasión fue señalada de ignorar los llamados y reclamos de los habitantes que hace tres años votaron por ella, a pesar de no ser originaria de la región.

***

El 29 de mayo concluirá la campaña de proselitismo electoral 2024 que a partir del 1 de marzo iniciaron los candidatos para 20 mil 708 cargos públicos que se votarán el 2 de junio, y conforme al Art. 251 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, habrá otra veda electoral durante los tres días anteriores al de la mega elección o sean 30-31 de mayo y 1 de junio para concluir al cerrar las casillas de votación.

Durante esta veda, no está permitido:

1.- Realizar actos públicos de campaña.

2.- Difundir encuestas o sondeos de opinión en materia electoral.

3.- Hacer propaganda o proselitismo electoral.

4.- Difundir propaganda gubernamental, al menos que se refiera a Servicios Educativos, de Salud o de Protección Civil en casos de emergencia.

.

