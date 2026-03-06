Israel destruye el búnker subterráneo de Ali Jamenei en pleno centro de Teherán (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de marzo. Israel dio uno de los golpes más sensibles contra la capacidad de mando iraní desde el inicio de la ofensiva, al lanzar este viernes un ataque con unos 50 aviones de combate contra un búnker militar subterráneo situado bajo el complejo de mando de Ali Jamenei, en el corazón de Teherán.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) argumentaron luego del ataque que el sitio funcionaba como centro de mando de emergencia para la cúpula del régimen.

Imágenes distribuidas por medios internacionales muestran daños en el complejo vinculado al líder iraní en Teherán.

En los videos se ve el impacto de los misiles seguidos de enormes columnas de humo, y hasta el momento no se ha dado a conocer un reporte oficial de muertos o el saldo de daños al tratarse de instalaciones dentro de la capital iraní.

¿Cómo era el búnker militar?

Según Israel, el búnker se extendía por varias calles, tenía múltiples accesos y salas de reunión para altos funcionarios, y seguía siendo usado por dirigentes iraníes incluso después de la muerte del líder supremo.

La relevancia militar del objetivo, según las FDI, era su papel en la cadena de mando y control del aparato de seguridad iraní.

Esto ocurrió como parte de una ola de bombardeos israelíes sobre Teherán y Beirut mientras Estados Unidos prometía intensificar su propia ofensiva contra Irán.

Con esto, el ataque al presunto búnker no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una campaña para golpear infraestructura estratégica, centros de mando y símbolos del poder iraní.

