Polémica en la 4T: alcaldesa morenista de Chiapas señalada por obsequiar autos Audi a sus hijos ¿Cuánto costaron? (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de marzo. La alcaldesa morenista de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Fabiola Ricci Diestel, se encuentra en el centro de una nueva polémica luego de que sus hijos presumieran en redes sociales lujosos automóviles que presuntamente recibieron como regalo de cumpleaños, lo que ha desatado cuestionamientos sobre los principios de austeridad promovidos por la llamada Cuarta Transformación.

El caso salió a la luz después de que Martín Sánchez Ricci e Isaac Sánchez Ricci compartieran imágenes de autos Audi modelo S5, vehículos cuyo costo estimado ronda el millón 514 mil pesos cada uno.

De acuerdo con el periodista Jorge Orozco, ambos automóviles habrían sido obsequiados por la presidenta municipal.

Con base en ese precio aproximado, la compra de los dos vehículos representaría un gasto cercano a los 3 millones 115 mil pesos.

La situación generó críticas y cuestionamientos debido a que el salario de la alcaldesa es de 112 mil pesos mensuales brutos, de acuerdo con datos públicos disponibles.

Bajo ese cálculo, para poder adquirir los dos autos únicamente con su sueldo, tendría que haber ahorrado durante 21 meses completos sin destinar recursos a otros gastos.

¿Cuánto gana Fabiola Ricci Diestel como alcaldesa de San Cristóbal de las Casas?

De acuerdo con la información registrada en su declaración patrimonial correspondiente al ejercicio fiscal 2025 en el sistema DeclaraFácil, Fabiola Ricci Diestel reporta un ingreso anual bruto de un millón 344 mil pesos por su cargo como presidenta municipal.

En ese mismo documento no se registran ingresos adicionales derivados de actividades empresariales, financieras o profesionales.

En cuanto a sus bienes, la edil reportó la propiedad de tres casas, además de una camioneta Ranger modelo 2024. Asimismo, en su declaración aparecen adeudos superiores a 1.5 millones de pesos.

Los datos han sido retomados en el debate público, ya que la difusión de los vehículos de lujo generó cuestionamientos sobre la congruencia entre los ingresos reportados y el valor de los regalos presuntamente entregados a sus hijos.

Tras la polémica, Fabiola Ricci Diestel salió en defensa de sus hijos y aseguró que se trata de información errónea y falsa ya que esos automóviles Audi en realidad serían de su padre, el cual lo presta a sus nietos.

“Es un carro seminuevo del 2023, lo compró el abuelo hace aproximadamente un año. El carro no es de mis hijos, se los presta el abuelo. La verdad es que se tomaron la foto y la subieron. Yo como presidenta, he tenido la oportunidad de estar en varias ferias, he conocido a muchos artistas, mis hijos me acompañan. Tu servidora no ha recibido absolutamente ningún peso de ningún cartel y de ninguna organización”, comentó. Los hijos de la alcaldesa morenista Fabiola Ricci Diestel exhibieron en redes sociales autos Audi S5 que presuntamente recibieron de cumpleaños, lo que desató polémica / Foto: Especial

¿Quién es Fabiola Ricci Diestel?

Fabiola Ricci Diestel es una política mexicana militante de Morena que actualmente se desempeña como presidenta municipal de San Cristóbal de las Casas para el periodo 2024-2027. Antes de integrarse a ese partido, formó parte del Partido Acción Nacional.

Su trayectoria política incluye haber sido diputada local en dos periodos, de 2015 a 2018 y de 2021 a 2024. También ha ocupado cargos como directora del Archivo General y Notaría, además de haber sido regidora plurinominal del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas.

La alcaldesa Fabiola Ricci Diestel fue cuestionada tras revelarse que los autos Audi S5 que presumieron sus hijos tendrían un costo conjunto superior a 3 millones / Foto: Cuartoscuro

En el ámbito profesional, también tuvo un breve paso por el sector privado entre 2009 y 2011 en la empresa Nissin Distribuidores.

¿Fabiola Ricci Diestel estaba en la nómina de “El Mencho”?

El nombre de la alcaldesa también apareció mencionado en la llamada “narconómina del “Mencho”, donde de acuerdo a lo difundido, se detallan 21 pagos registrados en el estado de Chiapas que van desde 15 mil hasta 283 mil pesos.

Los datos señalan acuerdos de pago con distintas zonas y con “muchachos” vinculados a la organización criminal.

En el apartado correspondiente a nómina se mencionan pagos a “la Secretaria de San Cristóbal” así como a “Municipio San Cristóbal”, ambos de 50 mil pesos en depósitos que sumarían hasta 100 mil pesos.

Ante esta información, Ricci Diestel se deslindó públicamente y aseguró que el municipio está abierto a cualquier investigación que se realice.

“Ante la información publicada por el diario El Universal, reitero que en San Cristóbal de Las Casas existen puertas abiertas para que se realicen las investigaciones correspondientes, en concordancia con las políticas públicas del gobernador Dr. Eduardo Ramírez Aguilar. Que se investigue a fondo y que responda quien tenga que responder”, destacó Fabiola Ricci Diestel tras darse a conocer la investigación sobre las nóminas de “El Mencho”.

Ejecerntral/Foto:Especial

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir