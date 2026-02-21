Irrumpen en vivienda y ejecutan a panadero en Tehuantepec (22:03 h)

2026/02/20  De Redacción ADN
0


Edwin Meneses

Tehuantepec, Oaxaca, 20 de febrero. Un hombre de oficio panadero, identificado como José “N.N.”, fue ejecutado a balazos la noche de este viernes al interior de su domicilio, ubicado en el barrio Vixhana de esta ciudad.

El ataque armado ocurrió poco antes de las 22:00 horas, dentro de una vivienda localizada sobre la calle Tanguyu, donde, de acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados irrumpieron en el inmueble y dispararon directamente contra la víctima.

Tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego, vecinos de la zona alertaron de inmediato a las corporaciones policiacas, cuyos elementos arribaron minutos después al lugar de los hechos.

Al confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales, los uniformados procedieron a acordonar el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado, arribando posteriormente personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

