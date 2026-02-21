Persistirá ambiente estable con intensa radiación solar en Oaxaca: Protección Civil (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de febrero. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevé tiempo estable, con intensa radiación solar durante las horas centrales del día y baja probabilidad de lluvias, así como tolvaneras en zonas planas y descampadas y ligera presencia de calima al amanecer.

Estas condiciones se deben a la presencia de circulaciones anticiclónicas que mantienen el control del clima en gran parte del estado.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas máximas en el rango de calurosas se registrarán en las regiones del centro y oriente de la entidad. Asimismo, se pronostica la presencia de vientos con rachas fuertes, generadas por la subsidencia asociada al sistema anticiclónico.

Por otra parte, el frente frío número 37 se extiende sobre el noreste del país y se mantiene en vigilancia, ya que podría aproximarse al sureste de México durante el fin de semana.

Las temperaturas para este sábado son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 14 y máxima de 34 grados

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 36 grados

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 18 y máxima de 33 grados

• Costa, mínima de 22 y máxima de 35 grados

• Mixteca, mínima de 11 y máxima de 34 grados

• Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 34 grados

• Sierra de Juárez, mínima de 7 y máxima de 28 grados

• Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 29 grados

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

