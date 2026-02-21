Industria indumentaria se sostiene de explotar mujeres trabajadoras: ProDESC (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de febrero. Mercedes Ramírez, integrante de la Coordinación de Análisis e Incidencia de ProDESC señaló que “tanto en México como en otros países la industria indumentaria en México, se ha sostenido en esquemas de explotación laboral sistemática con un impacto profundo en los territorios y en las personas trabajadoras”.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE) indican que las mujeres conforman el 66% de la fuerza de trabajo en la industria de la confección de prendas de vestir y el 35% de la industria manufacturera en general.

Estas declaraciones fueron emitidas tras la publicación del informe:«La industria indumentaria en México: una mirada a la situación de derechos humanos laborales desde un enfoque interseccional y de rendición de cuentas empresarial», en el que se detalló que siete de cada diez personas que trabajan en la industria indumentaria en México no percibe un salario suficiente para superar la línea de pobreza y la precarización laboral afecta principalmente a las mujeres sobre todo aquellas que laboran en ramas feminizadas.

La industria indumentaria son todas las actividades económicas destinadas a fabricar prendas de vestir.

La investigación de ProDESC arrojó que en México existe una aportación de 95 mil millones de pesos al Producto Interno Bruto (PIB) derivados de esta industria, siendo uno de los sectores más lucrativos a nivel global y nacional; sin embargo, pese a que emplea a 1.2 millones de personas, opera bajo condiciones de precariedad.

Los datos del informe arrojan que el 66% del empleo es informal, es decir, sin contratos ni salarios dignos y solo 1 de cada 3 personas cuentan con seguridad social al tener un empleo formal. Para Mercedes Ramírez, integrante de la Coordinación de Análisis e Incidencia de ProDESC esto se debe a que la indumentaria en México se sostiene de esquemas de explotación laboral sistemática.

Dicho esquema está marcado por bajos salarios, jornadas extenuantes, hostigamiento, trabajo forzoso, violencia de género, trabajo infantil, contaminación ambiental, impactos en la salud, desplazamiento forzado y el uso intensivo de recursos naturales. Para la organización, el panorama se normaliza e invisibiliza mientras se inserta en las dinámicas de consumo.

Por otro lado, el informe puntualiza que las dinámicas de poder detrás del sistema de explotación responden bajo lógicas de producción y reproducción de un sistema patriarcal, racista y clasista, perpetuando así las desigualdades en función de la edad, orientación sexual, movilidad humana, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas o afrodescendientes y del género.

Gracias a los Diálogos Intergeneracionales de derechos humanos laborales del 2022 en Ciudad de México y del Diálogo Multiactor Hacia una articulación de agendas para la incidencia en pro de los derechos humanos laborales en la industria indumentaria desde una perspectiva de rendición de cuentas en 2023, ProDESC reunió las experiencias de mujeres trabajadores quienes confirmaron la existencia de abusos sistemáticos por parte de las empresas.

Actualmente, ellas enfrentan jornadas laborales completas incluso en el periodo de prueba sin retribución económica, así como rechazos sin explicación al intentar obtener el puesto ya sea por su condición de salud o antecedentes de inestabilidad laboral, lo cual afecta más a las mujeres quienes asumen el trabajo de cuidados. Estas prácticas contra las trabajadoras de la indumentaria fueron descritas como discriminatorias por la organización.

Cuando logran ser contratadas, muchas de ellas experimentan abusos que no denuncian ante el miedo de perder el sustento económico con el que ayudan en sus hogares lo que puede perpetuar otros escenarios como trabajo forzado, jornadas laborales excesivas cobro indebido del equipo de seguridad, incumplimiento de pago de horas extras, falta de garantías para ejercer la libertad de asociación y la negociación colectiva, y enfermedades recurrentes ligadas a las condiciones de trabajo.

De acuerdo con ProDESC, las vulnerabilidades se agravan en entornos de menos supervisión como talleres medianos o pequeños y en sistemas de trabajo a domicilio donde las posibilidades para obtener un empleo formal son reducidas. Bajo estas condiciones, las mujeres que necesitan horarios flexibles por su trabajo de cuidados, migrantes y con discapacidad suelen ser los perfiles que aceptan empleos en el sector informal.

«En estos espacios predomina la opacidad, la desinformación y una alta exposición a abusos laborales y violaciones de derechos humanos, sin una respuesta efectiva por parte del Estado ni del sector empresarial. En consecuencia, estas personas quedan atrapadas en condiciones de extrema vulnerabilidad.» – ProDESC.

Por otro lado, el informe “La situación de los contratos colectivos del trabajo en la industria de la indumentaria en México” del 2020 elaborado por las expertas en derechos laborales Inés González Nicolás, Andrea E. García y Gabino Jiménez Velasco, señala que el 54% de los contratos colectivos en la industria indumentaria en México no hace referencia a ninguna cuestión de género.

Respecto a los salarios, en algunos contratos se describió que solo una persona o un grupo reducido del personal podía obtener los salarios más altos, mientras que el resto conseguían los salarios más bajos, sobre todo en las ramas más feminizadas como la confección.

Para ProDESC es necesario la exigencia de rendición de cuentas y responsabilidad empresarial para que estén obligadas a cumplir con los marcos internacionales, nacionales y regionales, así como garantizar condiciones laborales y ambientales dignas a cada etapa de su cadena de valor. En adherencia, apuntaron la necesidad de transformar la estructura de poder y despojo que sostienen la industria.

